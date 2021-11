En bodysuit a cuadros, Maribel Guardia presume su árbol de Navidad junto a su nieto

La época navideña ya llegó y la actriz Maribel Guardia no perdió la oportunidad de llevar la magia a su casa; por lo que como todos los años, se tomó la foto del recuerdo junto al 'rey' de la temporada, el árbol de Navidad acompañada de su nieto, el pequeño José Julián de 4 años; sólo que para ponerse a tono con la temporada, la costarricense posó con un bodysuit a cuadros rojinegro, con el que lució cuerpazo.

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia volvió a cautivar a sus seguidores luego de posar junto al pequeño José Julián -hijo de su hijo Julián Figueroa y de su nuera Imelda Tuñón-, con quien por cierto, la abuela más envidada del mundo de la farándula en México y Latinoamérica, se lleva muy bien.

Y después de dejar atrás celebraciones como los días patrios en México, Día de Muertos y Halloween, la costarricense de 62 años compartió la forma en la que espera la Noche Buena y la Navidad, este 2021.

Lee también: Maribel Guardia enamora con abdomen de impacto y outfit rojo de viernes

Desde el pasado lunes 22 de noviembre, Maribel Guardia compartió un video en el que aparece con su nieto y Adriana, la decoradora de interiores quien sería la encargada de adornar el árbol navideño: "Estas fechas llenas de nostalgia, si tienes a un niño cerca te contagiará de su asombro por la #navidad #familia #amigos #amor @adrianahuertadesign", escribió la esposa de Marco Chacón.

Una segunda publicación de la también actriz de la obra de teatro "El Tenorio Cómico" del 24 de noviembre, demuestra un par de postales en las que se le ve haciendo de las suyas a Maribel y a José Julián, quien quiere mucho a su abuelita, desde las escaleras de su casa. "Dulces y bendecidos sueños para todos. Dios los guarde en la palma de su mano a ustedes y a los que aman", se lee en la descripción de dicha publicación.

Lee también: Maribel Guardia fascina con un par de outfits ceñidos y botas largas

Por ello, la también actriz de telenovelas que está contemplada para figurar en "Corona de Lágrimas 2", recibió la buena vibra de sus seguidores y le escribieron mensajes como éste; "Al igual que tú eres bella y de ti se escuchan solo Buenos deseos hacia todos nosotros, que Dios te conserve el corazón tan puro que tienes, que Dios te proteja y a tu hermosa familia, te queremos mucho bendiciones por siempre".

Y para seguir disfrutando de las fechas decembrinas que aún no llegan pero que muchos ya adelantaron decorando sus hogares con la magia de la Navidad, la tarde del domingo, Maribel compartió una postal más en complicidad con el pequeño José Julián con el arbolito de fondo.

"#batman vino a mi #arboldenavidad y así de contento se puso mi niño. Ustedes ya pusieron el árbol? Éste es de la bella @adrianahuertadesign Feliz #domingo, Los amo #navidad #amor #familia #compartir #ositos @pixybearco", indicó la guapa famosa tras darle la sopresa a su nieto del que podría ser el personaje favorito de los dibujos animados de José Julián.

"Que belleza!!!!!" escribió la conductora de tv de origen cubano Charytin Goyco, así como la cantante Rocío Banquels: "Besos hermosa!". Por su parte, sus fans enviaron mensajes de buenos deseos y de sorpresa, como: "Es tu nieto Maribel?" o "Linda fotografía familiar", por los perritos que salieron en la instantánea.

Al momento, Maribel Guardia ha endulzado la vista de más de 45 mil de sus 7.1 millones de seguidores en su última publicación.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!