En body y levantando pie, Bárbara de Regil presume que si tiene talento

La actriz e influencer mexicana, Bárbara de Regil, de nueva cuenta se volvió tendencia en las redes sociales luego de compartir una fotografía en sus redes sociales en la que aparece modelando un ajustado body negro con el que resaltó sus tonificadas piernas.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la recordada actriz de Rosario Tijeras posó para sus más de ocho millones de seguidores con un sensual body negro de manga larga y unos tacones del mismo color. Bárbara de Regil complementó su sexy atuendo con un cinto que delinea a la perfección su cintura. En la imagen la famosa también aparece con un maquillaje natural y su larga caballera suelta.

Cabe mencionar que la artista de 34 años utilizó la sexy fotografía para promocionar su proteina, imagen con la que también agradeció que su lanzamiento en Estados Unidos fue todo un éxito, pues este se agotó en el primer día de su venta. "Es un producto saludable y de calidad y me llena de orgullo poderles confirmar que ya estamos a la venta en Estados Unidos ! AGOTAMOS en 1 día us", escribió De Regil junto a la imagen en la que también promociona su producto.

Lee también: Marlene Favela hace vibrar luciendo corset top y entallado pantalón

Bárbara de Regil indicó que no fue nada fácil por todos los trámites que tuvo que realizar, sin embargo, logró su objetivo. "La neta estar allá ���� supero mis expectativas ,estoy feliz y debo aceptarles que no fue fácil . pero trabajamos para lograrlo …Nos tomo tiempo cumplir con el etiquetado ,formula y restricciones con la aduana …y al final si cumplimos Con todas las exigencias de la FDA", señaló.

No es la primera vez que la estrella de televisión causó un revuelo en las redes sociales, pues cuando no se vuelve tendencia por sus polémicos comentarios se vuelve por las sensuales imágenes en las que luce y en está ocasión se robó todas las miradas al aparecer en body. Recientemente la también influencer también acaparó titulares al externar su preocupación sobre los rumores que circulan de que a ella le llueven las ofertas de empleo gracias a la popularidad que tiene en las redes sociales y no por su talento.

“No me gusta, porque sí soy influencer, pero soy actriz primero, o sea, lo del influencer se me dio naturalmente, no lo busqué, pero primero se actriz, entonces no, no está padre que te contraten por eso, y yo creo que lo que importa es el talento, nunca me ha pasado y yo creo que sí, me ofendería un poco que dependa de los seguidores, pese a que tengo muchos, sí sería como… ¿mi trabajo actoral es el que importa?, ¿cómo lloro?, ¿cómo hago las escenas?, sí me ofendería”, dijo la famosa durante una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’.

Lee también: En cachetero de pijama, Ninel Conde muestra cómo despertó hoy

Pese a que muchos piensen que tiene ofertas de trabajo por su popularidad en las redes, a Bárbara de Regil no le molesta que muchas personas la reconozcan por sus redes. “No, la verdad que no, abrí mi gama, no me importa, si hay algunos que el ejercicio y Bárbara y es que Bárbara es mamá, Bárbara es actriz, yo soy una mujer que abre las puertas para todo y me gusta aprender de todo y ser de todo… porque hay gente que me ve en la calle y me dice ‘tú eres la del TikTok’, hay gente que me dice ‘tú eres Rosario Tijeras’, gente que me dice ‘tú eres la de sonríe’, sabes, o sea, todo y yo sí, soy la de TikTok, soy la de sonríe, sí”, señaló.

En cuanto a los memes que hacen sobre su imagen, la actriz de Tv Azteca asegura que siempre ha tomado con humor todo. “Siempre lo he tomado con humor, porque es con humor, porque un día entendí, a mí me mandan memes de alguien más y me río, y no lo tomo, no la odio no nada, pero te da risa, es que dices ‘sí claro’, entonces es lo mismo”., indicó.

Finalmente la famosa expresó que para su punto de vista no ahy mucha diferencia entre los proyectos en México y Hollywood, pues en ambos países le encanta trabajar.

“Increíble, para mí trabajar en México o en Estados Unidos es increíble, las dos, a mi lo que me gusta es trabajar, es lo único que me gusta, es lo único que me apasiona, no me importa si es aquí o en Estados Unidos, en Madrid, donde sea, trabajar, hacer lo que me gusta, hacer un buen proyecto, siempre es padrísimo, no es que en Estados Unidos eres más feliz, ¿sabes?, siempre que sea un buen proyecto da gusto”, finalizó.

Síguenos en