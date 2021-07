En body negro y medias de red, Carmen Aub pide eliminar los miedos

La espectacular belleza de Carmen Aub enamora a cualquiera. La actriz mexicana ha pasado por un proceso de transformación y aceptación de su propio cuerpo y por ello suele hacer reflexiones muy profundas, y ahora pidió a sus fans eliminar los miedos y emociones negativas que les impiden mostrar su verdadero yo.

Enfundada en un sensual body negro, la popular Rutila Casillas, de la serie de Telemundo “El Señor de los Cielos”, arrancó suspiros entre sus seguidores, quienes sólo pudieron admirar el gran atractivo de la artista mientras ella posada hincada sobre el suelo y con los brazos recargados en un banco de madera.

Carmen Aub, quien suele presumir su estilizada figura en lencería fina, aprovechó esta ocasión para lucir una sexys medias de red y unas botas largas, mientras lanzaba una invitación a sus fans para hacer introspección y deshacerse de emociones que les han impedido ser felices.

Lee también: Aleida Núñez, en faja, presume cinturita y silueta de reloj de arena

La histrionisa de 31 años aprovechó sus redes sociales para compartir una imagen con la generó cientos de comentarios y un importante mensaje a sus 2.4 millones de seguidores, quienes reaccionaron con emoticones y comentarios dentro de la publicación.

En la imagen, Camen Aub aparece arrodillada sobre una alfombra roja y frente a una pared negra, recargando el torso sobre los brazos en un banco de madera justo frente a ella. El cabello rizado, rubio y suelto, y una mirada felina y seductora hacia la cámara.

“¿Alguna vez te hicieron sentir como que eras mucho? ¿Muy emocional? ¿Muy llorona? ¿Muy intensa? ¿Muy dramática? ¿Te hicieron sentir que no estaba bien sacar a la luz tu esencia? A veces cuando somos niños las personas a nuestro alrededor no saben (o no tienen la paciencia) para darnos lo que realmente necesitamos. No los convierte en malos padres o abuelos, o adultos, en general, simplemente, dan lo que a ellos les dieron y creen que con eso basta, sin darse cuenta que cada persona necesita de algo distinto”, escribió la actriz en su perfil de Instagram.

“Eso nos lleva a bloquearnos a no sentirnos ‘a salvo’ expresándonos o pidiendo, debemos preguntarnos qué necesito realmente yo y dárnoslo a nosotros mismos, ¡y saber que si necesitamos pedir ayuda está bien! Yo sé que da miedo pero ¿y si esta semana nos atrevemos a sacar este lado de nosotros? Tal vez nos aleje de unos cuantos pero me da la sensación de que nos conectará con otros más y CREO que esa conexión valdrá mucho más la pena.... Ya veremos...”, remató Carmen Aub.

Lee también: Con etéreo vestido blanco en la playa y nada más, Fabiola Guajardo es un ángel

A los fans de la actriz les llegó el mensaje y muchos de ellos respondieron afirmativamente, pero la mayoría se fijó en su belleza y en lo espectacular que luce en la imagen para lanzarse cientos de piropos por lo guapa que se veía.

“Preciosa”, “Qué bonita foto”, “Perfecta”, “La mejor”, “¡Qué clase de diosa eres!”, “Bella y gran actriz, saludos”, “Espectáculo de mujer”, “Diosa de mis sueños, lo único que sé es que tú eres exactamente lo que mi vida necesita”, “Qué belleza y linda como la primavera”, fueron algunas de las reacciones que se pueden encontrar en su perfil.

Síguenos en