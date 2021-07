En body de encaje y traslúcido, Yanet García se apodera del jacuzzi

Aprovechando que es fin de semana, Yanet García, se apoderó de sus redes sociales para deleitar a sus millones de seguidores y posar dese el filo del jacuzzi con una pequeña prenda de encaje con la que apenas alcanza a cubrir lo necesario y evitar todo tipo de censura.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que en está ocasión, Yanet García acaparó miradas de sus más de 13 millones de seguidores al modelar desde el jaccuzzi con un body de encaje en color verde y traslúcido con el que elevó la temperatura. Sentada al filo del jacuzzi con su fija mirada hacía la cámara mientras pone sus manos encima de sus pies, fue como la ex Chica del Clima se convirtió en el deleite de sus fans.

La sofisticada prenda de encaje la complementó con un ligero maquillaje mientras luce su pelo ondulado con una media coleta y unos discretos accesorios que combinan perfectamente con el body transparente con el que resalta sus torneadas piernas y cintura, mientras deja queda al descubierto su espalda.

Y aunque, la modelo mexicana no escribió nada al pie del post, el texto no fue impedimiento para que ganara miles de Me Gusta y un sinfín de comentarios. “Mamacita hermosa”, “ Yanet viéndome enojada porque no compro su OnlyFans”, “ Chulería d Mujer”, “ Hola saludos cordiales, linda foto, luces Divinamente hermosa, feliz sábado”, “ Mamacita Yanet”, “ muy guapa en la foto jejeje belleza impresionante”, son algunos de los comentarios en la publicación de la modelo mexicana, que hasta el momento casi alcanza los 200 mil Likes a poco menos de 24 horas.

Cabe señalar que Yanet García constantemente se convierte en la "comidilla" de sus millones de fans, pues día con día presume figura de infarto con las lencerías más sexys y atrevidas que pueden existir.

Para nadie es secreto que Yanet García es una de las famosas del medio del espectáculo con un impresionante físico, y una de las más influyentes en redes sociales, razón por la que constantemente es la figura de varias campañas publicitarias.

Cabe señalar que la modelo fitness ganó popularidad tras informar del clima en el programa Hoy, de Televisa, matutino que abandonó para viajar a Estados Unidos, país donde actualmente radica.

No hace mucho Yanet García abrió su cuenta de OnlyFans, plataforma digital de paga exclusiva para adultos donde ha obtenido un éxito rotundo, y gracias al cariño que su público le ha brindado, es que la famosa comparte parte del exclusivo contenido en donde se le ve posar con tráslucidos bodys de encaje o pequeños trajes de baño con los que deja poco a la imaginación.

