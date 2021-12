En bikini o en modo fashion, Marlene Favela demuestra que es la mejor

La actriz Marlene Favela siempre se ha caracterizado por ser un de las famosas con más clase y glamour; sin embargo, es una gurú de la moda y tras posar con infinidad de atuendos en redes sociales y diversos eventos, como los más diminutos bikinis o en modo fashion, ella demuestra ser la mejor.

Cientos de fotografías son las que circulan en redes sociales y muchas son compartidas por sus fanpages (páginas de fans), quienes son los que más admiran a la actriz y modelo originaria de Durango, México. Y entre algunas en las que Marlene Favela destaca su belleza, hay dos que dejan con la baba caída a más de uno.

Una de éstas es la que protagoniza la actriz de "La Desalmada" (2021) en la que aparece al filo de la piscina y modelando un mini bikini floreado y decorado con detalles étnicos como motitas que cuelgan del sostén y que también destacan en el bikini, así como un adorno que cae sobre su abdomen; lo que la hace ver aún más original.

Lee también: Marlene Favela inspira al presumir cuerpazo en elegante outfit ideal para invierno

Y el glamour es una característica que no podría perder Marlene Favela, pues a sus 44 años lo ha adoptado como un sello particular de su personalidad, lo que por cierto, les encanta a sus fanáticos, pues además de cuerpazo, su belleza es innegable.

Detalles como su cabellera suelta medio despeinada y sus lentes de sol espejeados tipo Ray-Ban, le dan a la madre de la pequeña Bella Seely, todavía un toque más de clase, glamour o elegancia, pues hasta en la piscina logra esas exigencias de la moda.

Lee también: Así fue la trágica muerte de Sonia tras una fuerte discusión con Rubí

Pero otra forma de llamar la atención de Marlene Favela, es posar con outfits casuales, con los que sin duda, conecta con su público y la confirman como una gurú de la moda.

Y es que, a su regreso a Televisa y mientras grababa "La Desalmada", la también actriz de "Rubí" (2004), se lució infinidad de ocasiones entre patios y pasillos de la televisora de San Ángel, con diferentes atuendos que sin duda, la distinguen de las demás estrellas.

Aún después de haber terminado grabaciones, Marlene Favela lució fantástica al mismo tiempo que celebraba 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y por ello, no dudo en lucir un outfit de blusa entallada de cuello de tortuga y manga larga con detalles de botones en el puño de la manga, así como su clásica boina tipo francesa que tanto le gusta lucir.

Pero la cereza del pastel en el casual atuendo, fue una minifalda en tonos morados y lilas a cuadros y unas botas negras de tacón de ajuga confecciondas en cuero hasta la rodilla, que la hicieron lucir como toda una modelo.

No por nada, la duranguense, recibió miles de piropos y halagos tras festejar cinco millones de seguidores en una de sus redes sociales como es Instagram.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!