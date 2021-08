En bikini negro y boca abajo, Aracely Arámbula exhibe su jugosa retaguardia

El verano es una de las estaciones favoritas de la actriz Aracely Arámbula, quien aprovecha cada oportunidad para presumir cuerpazo y esas curvas de diosa. Pero no son los únicos encantos que muestra a través de sus redes sociales. Pues también gusta de enseñar más de la cuenta, como cuando exhibió su jugosa retaguardia tras portar un diminuto bikini color negro, con el que dejó atónitos a sus fanáticos.

Fue durante el verano de 2019, cuando 'la Chule' posó a la cámara acostada boca abajo en un inflable para piscina, mientras tomaba el sol con sus respectivos lentes de sol y un enorme sombrero para evitar broncearse de más.

Y a través de su cuenta oficial de Instagram, Aracely Arámbula compartió el momento durante los primeros días de agosto de 2019, cuando ya se había presentado ante el mundo como Altagracia Sandoval, gracias a su interpretación protagónica en "La Doña" (2016-2020) de Telemundo.

Con un clip en formato GIF, la protagonista de telenovelas dejó con la baba caída a más de mil seguidores que reaccionaron con corazones, caritas con ojos de enamoramiento y un sinfín de halagos que se leen a través de más de un millar de mensajes.

A la publicación veraniega de hace dos años, también se pronunciaron con sus corazones rojos como muestra de admiración y cariño hacia Aracely, un total de 74,420 usuarios de Instagram, así como un total de 363,060 reproducciones hasta el momento.

"#Felizcomienzodesemana que tengan un gran lunes y que sea un día y una semana llena de energía positiva y de todo lo mejor!!! Buenas noticias y mucha salud #L@sAmooo #miarafamiliabella", escribió Arámbula al pie de su post.

Entre los comentarios que destacan se lee algunos como "Eres un poema hecho mujer", "Wooow, dichosa la balsa", "Te extrañamos, hermosa", "Mamá" o "Woow, para mí, eres la mujer perfecta, qué cuerpo, qué rostro tan hermoso, toda una diosa; Dios te cuide".

Entre otros fogosos comentarios, también se lee: "La mujer más hermosa del mundo", "El rostro más bello de México", "Espectacular y deliciosa" y hasta el subido de tono: "Te veo y me saboreo". Y los halagos no pararon: "Exquisitamente divina, eres una mujer súper hermosa, que Dios te conserve por siempre con salud y fuerza para tus hijos, preciosa".

Y es que, a Aracely Arámbula no le bastó con una postal, si no que todavía decidió moverse un poco con el fin de calentar los ánimos de sus fanáticos, pese al cálido verano. Y aunque no es la primera publicación de este tipo, 'la Chule' de 46 años, sorprendió a su audiencia virtual.

