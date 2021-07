En bikini mojado, Yanet García deslumbra con su perfecta retaguardia

Con una ardiente fotografía que compartió a través de sus redes sociales fue que la infuencer y conductora de televisión mexicana, Yanet García, deslumbró al presumuir en todo su esplendor su voluminosa retaguardia en un bikini negro de hilo.

Una vez más la bella modelo mexicana dejó boquiabiertos a sus casi 14 millones de seguidores de Instagram al publicar una imagen en la que se le ve saliendo de la piscina. Mientras está de espaldas y con el bikini todo mojado, fue que Yanet García deslumbró a sus fieles admiradores.

Aunque para nadie es extraño que La Chica del clima acelere el corazón con sus atrevidas publicaciones, la ex conductora que ganó popularidad en el programa Hoy de Televisa siempre termina robando miradas, y está ocasión no fue la excepción, ya que no dudó en poner en primer plano su perfecta retaguardia.

Lee también: ¡Enmarca sus curvas! Yanet García entretiene la pupila posando en bikini animal print

“ El corazón de Mexico”, “Monumento de mujer”, “Perfecta”, “ Que belleza de dama”, “Mamasita rica”, “ Eres una mujer muy guapa y sexy hermosa”, “Hermosa”, “Preciosa”, son algunos de los halagos que La Chica del Clima recibió en la imagen, que hasta el momento acumuló más de 300 mil Me Gusta.

Cabe mencionar que desde hace unos años la regiomontana se encuentra viviendo en Estados Unidos, sin embargo, recientemente compartió que se encontraba de visita en el país que la vio nacer, pues viajó hasta México por cuestiones de trabajo, actualmente está generando contenido exclusivo para su OnlyFans desde Nayarit.

Y aunque, está imagen, en la que aparece con el bikini mojado deslumbró a sus millones de seguidores, no es la única que la modelo mexicana ha compartido desde Nayarit, pues desde que llegó a esté estado ha hecho arder Instagram con sus atrevidas publicaciones en las que deja poco a la imaginación.

Actualmente Yanet García es una de las influencers con más popularidad en las redes sociales y muestra de ello, es que cada vez que realiza una publicación rápidamente está se lleba de Me Gusta y la bombardean con cientos de halagos, pues sus fieles admiradores no dudan en admirar su belleza, sin pasar desapercibido su voluminosa retaguardia.

Lee también: Divina, Marjorie de Sousa posa con diminuto bikini y prenda tejida

Síguenos en