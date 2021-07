En bikini azul turquesa, Ana Bárbara luce espectacular a sus 50 años

Hoy en día la cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, es sin duda una de las famosas más consentidas no solo en TikTok, sino también en Instagram, donde constantemente publica sensuales fotografías en las que luce la espectacular figura que tiene a sus 50 años.

Hace unas horas la intérprete de Lo busqué deleitó a sus más de dos millones de seguidores de Instagram al modelar un bikini azul turquesa con el resaltó sus prominentes curvas. Mientras modela el bañador, el cual combinó con un pareo del mismo color con transparencias y un sombrero, fue como Ana Bárbara robó miradas.

"Y así quedamos parejos.#ElConsejo", escribió la artista nacida en la comunidad de Río Verde, San Luis Potosí, para acompañar las tres imágenes en las que se le ve cerca de la playa. “Oiga amáaaaa que preciosa estássss!”, “Que hermosura de mujer”, “Diosa” “Chulada”, “ Que obra de arte”, Perfecta”, son algunos de los tantos piropos que la famosa recibió en la publicación en donde posó con en sensual bikini.

Hasta el momento, las imágenes llevan más de 80 mil Me Gusta y cientos de comentarios, donde los usuarios no han dudado en admirar la belleza de la cantante del regional mexicano. Cabe señalar que Ana Bárbara es una de las pocas actrices que lucen una espectacular figura a sus 50 años. Razón por la que siempre que hace una publicación en sus redes sociales genera toda una sensación, ganando miles de Me Gusta y llevandose un sinfín de piropos.

Cabe señalar que la cantante del regional mexicano no sólo eleva la temperatura de sus millones de seguidores con las sensuales fotografías, pues aunque muchos cuestionan el por qué sale con poca ropa, considerando que no tiene necesidad debido a que es una de las famosas que tiene talento, Ana Bárbara también ha mostrado que lo suyo es hacer reír a las personas con divertidos videos en TikTok.

Por otra parte, hace unas horas la intérprete de Bandido y Lo Busqué fue abordada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionada sobre sí ya tiene listo su testamento para evitar problemas. Siendo una mujer precavida, Ana Bárbara mnifestó que tiene todos los documentos en orden e incluso ya tiene preparada una canción para el día de su muerte.

““Siempre va a haber broncas, espero que no haya muchas, ahí te encargo que no haya broncas ¿ok?. Claro, no sabes si vas a llegar a mañana ¿no?, entonces no me quedo con nada, ya no estoy en deuda, ya hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse, quién sabe, no sé si vaya a estirar la pata, entonces por si las dudas ya la tengo hecha, ojalá y no, porque mis hijos todavía están chicos”, dijo la intérprete.

