En bikini animal print, Demi Rose posa como felina indomable

La modelo Demi Rose, dejó atónitos a sus followers en redes sociales, luego de posar con un mini bikini color piel y de estampado animal print como toda una felina indomable... Fue en su viaje a las Islas Maldivas durante el otoño 2020, que la top model desbordó sensualidad con sus más diminutas prendas.

A través de su cuenta oficial de Intagram, la británica se mostró como una tierna pero seductora felina imposible de domar o domesticar, según escribió en la descripción de la postal. Y es que, además de lucir a la perfección el diminuto bañador de dos piezas, Demi Rose se valió su sexapil (atractivo sexual) y lució especial pose.

Esta vez, la modelo lució sentada en la arena de las playas del paraíso asiático luciendo una piel un poco más bronceada pero igual de perfecta que sin lugar a dudas, hizo juego con el bikini animal print en versión leopardo.

Otro elemento que la hace ver como una sensual felina, son el par de trenzas que Demi hizo en su cabello, seguramente por el cálido clima de las Islas Maldivas durante el pasado otoño así como para poder disfrutar más su baño en el mar del Océano Índico o en las obligadas piscinas.

"Can’t be tamed @prettylittlething #ad" (No se puede domesticar @prettylittlething #ad), escribió la británica, no sin antes dejar en la descripción un par de huellas de leopardo.

Lo que generó más de 4,300 comentarios entre los que destacan rosas rojas, llamaradas de fuego, e infinidad de corazones rojos; anque también se leen algunos como: "Are you an angel?" (¿Eres un ángel?) o "Wish I could meet you in person" (Quisiera conocerte en persona)...

Por otro lado, pedían ver a Demi Rose: "Rendezvous please" (Encuentro por favor), "Love you" (Te amo), "Ideal woman" (La mujer ideal), "Красотка" (Hermosa chica) fue el comentario de un fan ruso, mientras que en el occidente la llamaban "Diosa de la belleza".

También hubo que se quedó sin palabras al verla: "Dm looking... no words.."; alguien más apostaba por: "My favoritepic in a bikini" (My foto favorita en bikini)... "Me encantas mucho mamacita preciosa" y un fan más atendió a la descripción de la modelo de entonces 25 años, al preguntar: "What the meaning of that tamed my lovely wife please tell me my young beautiful lovely gentle wife" (¿Cuál es el significado de eso amansó a mi encantadora esposa?).

Al momento, Demi Rose ha hecho reaccionar con su particular belleza 513,360 seguidores de los más de 16.8 millones que tiene en Instagram.

