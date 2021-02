En bikini, Aleida Núñez y Cecilia Galliano son un bombón

Desde hace un tiempo, Aleida Núñez y Cecilia Galliano, no solo se han convertido en las reinas de los bikinis, sino que se han convertido en las favoritas de los caballeros, pues no hay día que no acaparen miradas entre sus millones de seguidores de Instagram. Constantemente las famosas encienden las redes sociales con sensuales imágenes en donde presumen su espectacular figura en pequeños bikinis.

Y aunque no es raro que muchos artistas coincidan con atuendos, Aleida Núñez y Cecilia Galliano, no han sido la excepción, quien en una ocasión posaron con un bikini animal print muy parecido con el que dejaron al descubierto sus curvas, sus trabajadas piernas y su mini cintura de infarto.

Aleida Núñez compartió la fotografía hace nueve semanas en la que se le ve posar cerca de una alberca desde el paradisíaco lugar de Puerto Escondido, Oaxaca, con un bikini de dos piezas, en color café, con el que resalta sus atributos y además causó la locura en Instagram. "En el paraíso...@samora.luxury.resort #bikini me encanta", escribió la actriz de La mexicana y el güero.

“Estas bien sabrosa mi reina eres un bombón sabroso”, “ Un bombón cosita hermosa belleza de mujer”, “ La mujer mas hermosa del país”, son algunos de los comentarios en la publicación que ganó más de 100 Me Gusta.

Por su parte, Cecilia Galliano robó miradas en aquella ocasión con un traje de baño, igual, de dos piezas; solo que la conductora de televisión combinó la parte de arriba del bikini diferente a la parte de abajo, ya que la tela fue con flores. La ex esposa de Sebastián Rulli acompañó su atuendo de baño con un pareo de color negro.

La publicación obtuvo más de 99 mil Me gusta y un sinfín de comentarios entre los que destacan: “Que bonito amorsito” , “Muy sabrosa”, “Que hermosa eres una diosa”, “Muy guapa hermosa preciosa y MUY agradable simpática”, “Me encantas, estás hermosa”, son algunos de los comentarios en la publicación de Cecilia Galliano.

Y aunque actualmente Aleida Núñez ha esta alejada de los escándalos, Cecilia Galliano enfrentó una polémica luego de que fuera acusada de haberse robado 5, 500 mil dólares por parte de uno de los promotores de la obra " Solteras en cuarentena" la cual produjo junto a Mariana 'La Barby' Juárez y María José Suárez por lo que la conductora de telvisión salió en su defensa y aseguró que nunca tocó un peso." Es una mentira total, cero sustento", declaró al programa 'Venga la alegría'.