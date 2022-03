En bikinazo blanco, Ninel Conde se destapa y presume impactante silueta

A simple vista, Ninel Conde es una de las famosas con mejor figura del medio del espectáculo, sin embargo, nada es de a gratis y la actriz de televisión siempre ha compartido que su secreto ha sido la disciplina, el ejercicio y una buena alimentación, y para dejarlo claro, esta vez se destapó y presumió su impactante silueta en un atuendo muy sexy con el que arrebató suspiros.

La “Bombón asesino” se lució en un bikinazo blanco mientras se fotografiaba frente al espejo, dejando ver su perfecto abdomen y sus pronunciados atributos, con los que arrasó en redes sociales pues sus admiradores se rindieron ante su belleza y sus espectaculares curvas.

Además de la música y la actuación, Ninel Conde también ha ingresado como toda una mujer de negocios en diversos giros, y uno de ellos se refiere a la línea de productos que lanzó para las mujeres que desean cuidar su figura, mostrándose ella misma como el ejemplo a seguir y lo dejó claro en el bikinazo blanco con el que presumió su impactante silueta.

A sus 45 años, la cantante está mejor que nunca y viviendo una etapa de renacimiento luego de pasar por varios conflictos extraprofesionales durante 2021, pero ello no mermó la disciplina que tiene con su figura y compartió los resultados de sus arduas jornadas en el gimnasio en un traje de baño de dos piezas que dejó muy poco a la imaginación.

Frente a un espejo, la actriz de “Rebelde” dejó ver sus curvas con un top blanco de líneas transparentes en la zona de las copas y los tirantes, además de un diminuto bikini con detalles de cadenas en las caderas, presumiendo sus six-pack y su silueta perfecta en el bañador blanco con el que robó miradas.

Ninel Conde complementó su look playero con un reloj en la mano derecha y brazaletes dorados en la izquierda, además de un dije y unas gafas de sol con marco blanco y pantalla de espejo, mientras dejaba que su cabello suelto cayera sobre sus encantos y sostenía un celular frente a ella para fotografiarse.

“Ustedes saben que mi rutina fit es importantísima para mí y a lo largo de todo este recorrido de cuidarme he aprendido muchas cosas. ¿Qué debo desayunar? ¿Qué entrenamientos funcionan mejor para obtener resultados? ¿Qué hago si me da pereza entrenar un día? Todas son preguntas que me he respondido mediante la práctica, la disciplina y la constancia”, escribió la actriz junto con la postal.

Y es que Ninel Conde además tiene una cuenta en Instagram donde resuelve las dudas fit de sus seguidores, además de motivarlos para irse por la vida saludable y, por supuesto, promocionar los productos para el control de peso que oferta, de los cuales, asegura, ella es el ejemplo de sus resultados.

Sobra decir que la cantante cosechó miles de piropos por parte de sus fans en redes sociales: “Cada día me dejas más frío, te amo“, “¡Pero qué hermosa!“, “Estás preciosa y así te ves más bella“, “Mi amor platónico“, “Guapísima“, “Siempre bella, Ninel“, “Eres una chica hermosa“, “¿Cómo puedes ser tan bella?”, “¡Qué cuerpo tan perfecto!“, “Te ves guapísima y sexy“, “Ese bikini te queda muy bien”.

