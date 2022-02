En bikinazo, Sofía Rivera Torres pone nerviosos a sus fans con sus ‘acercamientos’

Hay ocasiones en las que Sofía Rivera Torres se vuela la barda con tanta sensualidad en redes sociales y en esta ocasión lucía sus espectaculares curvas en un bikinazo verde olivo con el que puso nerviosos a sus fans pues mostró a detalle su figura y su estupendo bronceado desde las playas de Bacalar.

La conductora programa “¡Qué importa!“, de Imagen Televisión, estuvo cerca de provocar infartos con sus “acercamientos” hacia su figura en el sexy traje de baño que presumió en su más reciente visita a la playa, dejando a ver que agarró tremendo bronceado que la hizo lucir como toda una diosa.

Sofía Rivera Torres presumió que tiene una de las siluetas más perfectas del medio del espectáculo y se lució con un bikinazo en color verde olivo, arrancando suspiros en redes y poniendo nerviosos a sus fans pues se colocó muy, pero muy cerquita de la cámara para presumir sus atributos.

La actriz De la telenovela “Si nos dejan” elevó la temperatura al modelar un traje de baño de dos piezas que le permitió lucir sus encantos y su perfecta piel bronceada, con unos “acercamientos“ con los que arrancó suspiros entre sus admiradores.

La presentadora de televisión, quien recientemente había sorprendido con sus declaraciones sobre su matrimonio con Eduardo Videgaray, esta vez volvió a dejar con la boca abierta a todos pero no por lo que haya dicho, sino con una serie de fotografías que publicó en su perfil de Instagram, con la que deleitó la vista de sus más de 700 mil seguidores.

Posando desde la playa con un top delgadito de tiras y un bikini que sólo le cubría lo necesario, Sofía Rivera Torres se hizo retratar en encuadres cerrados presumiendo sus encantos ante la cámara, brindando una vista inmejorable de todos sus atributos y destacando su bronceado sentada sobre una toalla mientras disfrutaba del mar.

“Aprovechando los 5 minutos que me sentí flaca”, fue lo que escribió la actriz estadounidense junto con sus imágenes, desatando una serie de piropos por parte de sus seguidores, incluso hubo quien le aseguró que le ponía casa ante su tremenda belleza.

“Estás divina“, “Guapísima, muy encantadora, muy deslumbrante, muy radiante, con una gran vibra, un cuerpazo y una piel bronceada“, “¡Qué cuerpazo!“, “¡Pero qué mujer tan guapa!“, “¡No inventes! Por eso no me pierdo ‘¡Qué importa!’“, “Simplemente no hay palabras para describir tanta belleza en una mujer sumamente hermosa y elegante“, “Hermosura de mujer“, “¡Estás divina! Te sientes porque estás“, “Ya que abra el OnlyFans“, “Amé tu papel en ‘Si nos dejan’”, fueron algunas de las reacciones que cosechó la famosa.

Y es que si hay algo que Sofía Rivera Torres disfruta mucho es pasar tiempo en la playa y más si ello le da la oportunidad de presumir sus curvas en diminutos trajes de baño con los que pone al borde del infarto a sus miles de admiradores en redes, a quienes ha conquistado no sólo con su belleza, sino también con su sarcástico sentido del humor.

