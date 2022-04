En bikinazo, Geraldine Bazán muestra todo lo que Gabriel Soto dejó ir

Aunque han sido varias las famosas que se han destapado para desafiar el calor de la primavera, ninguna como Geraldine Bazán, quien acaba de dar cátedra presumiendo cuerpazo en tremendo bikinazo con el que presumió todas sus curvas y celebró su regreso a la soltería, luego de terminar con su novio empresario.

La actriz de telenovelas, quien dará vida a Olga Ancira en la segunda temporada de “Corona de lágrimas”, melodrama producido por José Alberto Castro para Televisa, dejó sin aliento a sus admiradores al mostrar todo lo que Gabriel Soto dejó ir, pues su figura parecía esculpida por los mismos dioses.

En medio de las olas y con la puesta del sol a fondo, Geraldine Bazán cimbró las redes sociales al lucirse en un bikinazo mostrando todo lo que Gabriel Soto ya no quiso, demostrando que sus ex’s bien podrían estar dándose de golpes en la pared por haber dejado ir a tremenda diosa.

Lee también: Fabiola Guajardo estremece con body de corte alto y sus pecas en la espalda

Aunque es madre de dos, la actriz mexicana es el claro ejemplo de que la disciplina siempre trae buenos resultados y por ello no dudó en destaparse para disfrutar de un día de playa, arrebatando suspiros y poniendo a temblar a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, aplicación en la que compartió una serie de imágenes con las que presumió una figura perfecta.

Jugueteando con las olas, la actriz modeló un diminuto traje de baño con estampado de colores que apenas le cubrió lo necesario, destacando sus encantos y su marcado abdomen mientras el sol de la atardecer delineaba su figura, que simulaba una verdadera escultura griega.

Lee también: En vestido cortito, Aleida Núñez presume lo que hay frente al espejo

Con sólo tres fotografías, Geraldine Bazán demostró que si hay y bien, presumiendo todo lo que Gabriel Soto dejó ir hace ya algún tiempo cuando terminó su matrimonio para iniciar una relación con la actriz rusa Irina Baeva, con quien tiene planes de boda.

“Magic”, fue el único comentario que compartió la histrionisa mexicana junto con sus postales, aclarando que se trataba de unas fotos del recuerdo, pero para sus admiradores fue suficiente para llenarla de piropos y alabar la espectacular figura que se carga a sus casi 40 años.

“Bella“, “Brutal“, “No sólo es bella, si no lo mejor… el ejemplo de lo que una mujer debe hacer y no hacer, y cómo debe valorarse y no dejarse pisotear”, “¡Qué chulísima, guapísima, bellísima y hermosísima dama!“, “¿Pero cómo le haces para estar así aun teniendo dos hijas?“, “Tú eres la más bonita“, “Espectacular belleza“, “Sirena“, “Perfección total“, “Bombón azucarado“, “¡Hermosa! En su mejor momento”, fueron algunas de las reacciones que provocó.

Y es que tras su divorcio con Gabriel Soto, Geraldine Bazán se había dado una nueva oportunidad en el amor pero recientemente dio a conocer que terminó su relación con el empresario con el que estaba saliendo, a quien no presentó a los medios de comunicación debido a que se ha vuelto muy reservada con su vida privada.

Síguenos en