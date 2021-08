En bata de seda, Chiquis Rivera deslumbra a fans con sexy baile desde la cocina

No cabe duda que Chiquis Rivera siempre encuentra la manera de deslumbrar a sus fans en redes ya sea con sus sexys atuendos entallados o bailando y cantando, lo cual es una de las actividades que más disfruta hacer la solista de regional mexicano.

En bata de seda color morado, la jueza del programa de televisión “Tengo talento, mucho talento“ sorprendió con un sexy baile desde la cocina de su casa, tomando el trapeador como micrófono y cantando una popular melodía de Joan Sebastian.

Con pantuflas y todo el outfit hogareño, Chiquis Rivera deslumbró a sus millones de admiradores moviendo sus curvas desde la cocina y con su sensual bata de seda, la cual se abría sensualmente en la parte de la falda mientras ella seguía los pasos al ritmo de “Ojitos de golondrina”.

La hija de Jenni rivera compartió el momento en sus historias de Instagram, las cuales fueron retomadas por una página de fans en la misma aplicación, en la que se le ve a cuadro bailando bajo las notas de una canción del fallecido cantautor Joan Sebastian.

Con el cabello recogido en un chongo y recién salida de la cama, la ganadora del Grammy Latino presumió sus curvas con la delicada prenda, la cual tenía transparencias a los costados, dejando ver un poco de piel mientras cantaba las notas y bailaba con ritmo.

En determinado momento, la “Princesa de la banda” toma un trapeador que estaba junto a la estufa y lo ocupa de micrófono, un segundo después, se pone a bailar con el artículo entre las piernas y se da sus vueltas, destacando sus extremidades con unas divertidas y cómodas pantuflas de peluche en color gris.

No es la primera vez que Chiquis Rivera comparte videos bailando en la cocina de su hogar, pues hace unos días pareció mandarle un mensaje a su ex Lorenzo Méndez con la canción “Vivir mi vida“, de Marc Anthony, mientras movía su retaguardia hasta el piso y decía frases como “Si duele una pena, se olvida…”, dando a entender que ya dio vuelta a la página.

Criticada continuamente por su peso y por los reveladores outfits que utiliza, la hija de Jenni Rivera hace oídos sordos y se ha proclamado como seguidora del movimiento Body Positive, el cual impulsa la idea de aceptación del propio cuerpo sin seguir estereotipos.

Y es que aunque Chiquis Rivera es una de las artistas que mayor número de comentarios negativos recibe en redes, también es una de las que mejor sabe manejar esta situación y no sólo no permite que le afecten, sino que muestra que es feliz tal como está en estos momentos, y si no lo creen, basta con ver el video.

