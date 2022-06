En bañador verde, Angelique Boyer hechiza con su belleza ¿la nueva Maribel Guardia?

Parece ser que las últimas vacaciones que la actriz Angelique Boyer ha tomado con su pareja, el actor Sebastián Rulli, le han caído de maravilla; y es que recientemente posó en bañador verde y logró hechizar con su belleza, por lo que cabría preguntarse, ¿A caso es la nueva Maribel Guardia?

Podría ser, pues aunque cada una tiene su particular estilo de brillar en la televisión y en las redes sociales, es un hecho que cada una tiene a su público bien definido pero lo cierto es que ambas son ovacionadas debido a su especial belleza pero también al cuerpazo de diosa que ambas tienen y su talento para emocionar a sus fanáticos.

Y mientras aparece sentada en la arena húmeda y recargada en unas rocas de una playa que se conoce como Piscinas Naturales De Bolonia, Angelique Boyer no escatimó y volvió locos a sus 14.1 millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram.

"Todos nacemos felices. Por el camino se nos ensucia la vida, pero podemos limpiarla. La felicidad no es exuberante ni bulliciosa, como el placer o la alegría. Es silenciosa, tranquila, suave, es un estado de satisfacción que empieza por amarse a uno mismo. La gran Isabel Allende", se lee a la par de su publicación, la frase filosófica que la francesa ha elegido para "demostrar su felicidad absoluta".

Y tras las llamaradas de fuego y algunas caritas con ojos de amor que dejó Grettell Valdez, Angelique Boyer hizo reaccionar a Sebastián Rulli, quien dijo: "Que hermosa reflexión!!!! Gracias por compartirla Mi Cieloooo!!! Te amooo", que al momento, ya está inundada por 248 corazones rojos y dos respuestas de fans que también han reaccionado.

Y muchos famosos más, no han dejado en enviar sus impresiones como la actriz Yolanda Andrade, quien escribió: "Chuladaaaaaa al 100" y de paso dejó un beso rojo. Otras famosas como Karla Díaz, Estefanía Ahumada y Jimena Longoria y otras más, también han llenado de llamaradas de fuego la publicación de Angelique Boyer.

Pues al momento, la protagonista de telenovelas ha causado estragos en infinidad de fanáticos que también han dejado sus comentarios.

Por su parte, y aunque no posó en la playa, Maribel Guardia quien actualmente tiene 63 años, daba la bienvenida a sus 62 (en 2021), con un atrevido bikini color buganvilia que como Angelique Boyer, dejó ver su cuerpo tonificado y su envidiable abdomen marcado, orgullosa de que a sus más de seis décadas de vida puede seguir luciéndose tan bien como hace años.

"#felizcumpleaños a mi. Gracias a Dios por cada respiración, por los abrazos de mi hijo, los besos de mi esposo, las sonrisas de mi nieto, el amor de mi mamá, y el cariño incondicional de mis fans. Arriba la vida #picture @luisreyes_foto, #makeup @mexicanmakeupartis", se lee en su publicación.

Y a la par, la costarricense hizo reaccionar a 254,725 de sus más de 7 millones de seguidores en la red de la camarita. Y por supuesto, los halagadores comentarios no se hicieron esperar en dicha publicación .

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!