En bañador mojado, Aleida Núñez presume cuerpazo desde la alberca

Aleida Núñez no se cansa de provocar suspiros en las redes sociales al presumir su espectacular cuerpazo con diminutas prendas que dejan poco a la imaginación y estimulan las fantasías de sus admiradores, que se cuentan por millones en internet y fuera de él.

Esta vez, la presentadora de televisión derrochó sensualidad desde la alberca con un diminuto traje de baño que con el que lució sus imponentes curvas y volvió locos a sus fans con la impresionante visión que ofreció, muy a su estilo.

Tras su reciente ingreso al concurso “Las Estrellas bailan en Hoy”, que se transmite en el matutino de Televisa, Aleida Núñez ha hecho voltear las miradas hacia ella y decidió deslumbrar enfundada en un bañador mojado, deleitando y enamorando a todos.

Su cuenta de Instagram ha sido el lienzo perfecto para que Aleida Núñez plasme las imágenes en las que parece una verdadera obra de arte y en esta ocasión no fue la excepción, pues la actriz apareció emergiendo de una piscina como una sirena, para enamorar y dejar con la boca abierta a sus seguidores.

La histrionisa mexicana, quien ha tenido participación en melodramas como “Las vías del amor”, “Mariana de la noche”, “Contra viento y marea”, “Salomé” y “La fea más bella”, impacto a sus 3.52 millones de seguidores con una imagen en la que aparece sentada en la alberca en un traje de baño en negro y dorado que destacó sus enormes encantos.

Aleida Núñez posa con parte de su cuerpo aún en el agua pero deja apreciar el top negro que apenas y cubre sus nenas de una forma muy sexy, mientras que la parte inferior utiliza un bikini de tiras anchas y deja ver sus abdominales. El cabello suelto y rubio y las gafas oscuras de sol complementan su look.

Sin duda, la imagen volvió locos a sus admiradores, quienes no tardaron en hacérselo saber mediante comentarios en la publicación, en los que le lanzaron flores y no faltaron los emoticones de corazones rojos, besos y llamitas ardiendo.

“Mamma mía, luces muy bonita & fashion”, “Te ves hermosa, me encanta mucho cómo te ves y cada día me enamoro de ti”, “La perfección disfrazada de mujer”, “Simplemente no hay palabras para describir tanta belleza en una mujer sumamente hermosa y muy sexy”, “La belleza en todo su esplendor”, “¡¿Quién fuera agua para acariciar tu piel, mi amor?!Te amooooooo”, son algunos de los comentarios que cosechó en la aplicación de la camarita.

Aleida Núñez ha levantado revuelo con su participación en “Las Estrellas bailan en Hoy”, donde para su debut apareció con un ceñido traje de transparencias para bailar a ritmo de cumbia y arrasó en redes con un body y medias de red para los ensayos.