En bañador, hija de Niurka Marcos deja que el agua la refresque mientras se broncea

Además de demostrar que brila por ella misma y no por ser la hija de Niurka Marcos, Romina Marcos se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales, espacio donde consiente cada vez que puede a sus fans con atrevidas y sensuales postales, y en está ocasión no fue la excepción, pues la ganadora del reality Las estrellas Bailan en Hoy posó en un diminuto bañador mientras se refresca en el mar y se broncea.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Romina Marcos volvió a causar furor entre sus más de 600 mil seguidores al compartir unas fotografías en las que demuestra que es toda una heredera de la belleza y sensualidad de su mamá Niurka Marcos al posar con un diminuto traje de baño blanco de dos piezas.

"Huele el mar y siente el cielo", escribió la joven de 26 años junto a las imágenes en las que una vez más presumió su perfecta silueta con el bañador que la hizo lucir más que bien mientras se broncea desde adentro del mar, teniendo como testigo al cielo apreciando su belleza. Hasta el momento lleva más de 40 mil Me Gusta y un sinfín de piropos y halagos.

Lee también: Marjorie de Sousa abre glamoroso vestido strapless y provoca suspiros

"Eres tan hermosa! ", " Eres fuego desde que naciste ", "Ya párale a tu hermosura!!!", "Eres arte mujer !!", "Muñeca", "Preciosa", Perfecta", "Siempre me ha gustado decir las cosas por su nombre, por eso te llamo el paraiso", "Que bonita eres ", son algunos de los halagos que la hija de Niurka Marcos recibió en la publicación de hace unas semanas.

Cabe señalar que no es la primera vez que Romina Marcos causa furor este 2021, pues hace unas horas la modelo y bailarina atrajo las miradas al posar en sostén y con una blusa blanca abierta lo que le ha provocado una lluvia de piropos y halagos, siendo toda una sensación.

Cabe mencionar que tras coronarse como la ganadora absoluta del reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, en donde demostró que tiene el dominio absoluto sobre la pista, la hija de Niurka Marcos ha ganado más popularidad en México e incluso no se detiene y sigue cosechando más éxitos, pues también lanzó recientemente el tema Me dijeron que no.

Lee también: Maribel Guardia no es la única; le quitan el título de la diosa de la eterna juventud

Síguenos en