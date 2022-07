En bañador brasileño, Shakira presume que esta mejor sin Piqué

Tras todo el circo mediático que ha causado la separación de la famosa ex pareja conformada por la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué, han salido a la luz, fotografías que demuestran que ella está mejor sin él, posando con un sexy bañador brasileño ¡de espaldas!

Lo que por supuesto deja ver que la intérprete de "Te Felicito" (2022) -canción que le dedicaría justamente a Piqué tras saberse de su infidelidad-, está mejor sin el padre de sus hijos Sasha (7 años) y Milan (9 años), y es que nada en la vida es casualidad, y hoy por hoy todo parece indicar que aunque ha sufrido, ahora sí, Shakira duerme a gusto.

Fotos van y fotos vienen y en los últimos días, fans de la colombiana compartieron fotos en redes sociales, en las que se le ve a Shakira luciendo mejor que nunca, mostrando su exquisita figura captada de espaldas con esa piel aterciopelada que la caracteriza.

Mejor sola que mal acompañada

Y es que el sexy bikini más los tatuajes que Shakira tiene en el cuerpo como estrellas y algunos guégueres, la hacen ver mucho más sexy, además de utilizar unos tenis de importante firma con el outfit playero.

"Addicted to..." (Adicta a...) se lee en la publicación de Instagram de los fans de la colombiana de 45 años, quien pensaría su venganza contra Piqué tras planear no dejar que vea a sus hijos, como lo han hecho otras famosas como Victoria Ruffo hace años con Eugenio Derbez o la venezolana Marjorie de Sousa con Julián Gil; por lo que la postal ya circula en Instagram.

Y tras hacer desvariar a los internautas con su exquisito outfit playero, muchos ya no saben ni lo que opinan. Y a la par de estas postales en las que ha sido etiquetada Shakira, la colombiana sigue brillando haciendo música nueva y como coach del show televisivo "Dancing With Myself" (Bailando Conmigo Mismo) (2022) de la cadena estadounidense NBC.

Y no sólo eso, sino que además, Shakira ha demostrado en más de una ocasión que no necesita estar con Gerard Piqué para seguir brillando y últimamente dio cátedra de cómo mover caderas cintura, estomago, pompas, para lograr la coreografía de su exitoso tema "Wherever, Whenever".

Y por si fuera poco, la colombiana se ha lucido en redes sociales, demostrando que el baile es lo suyo y que está enfocada en su carrera y sus dos pequeños hijos.

