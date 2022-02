En bañador azul, Tefi Valenzuela disfruta la playa desde un yate de lujo

La modelo de origen peruano Stephanie Valenzuela, mejor conocida como Tefi Valenzuela anda con todo este 2022; y es que además de brillar en las redes sociales, la celebridad ha dejado claro que para ella no hay imposibles. Recientemente se le vio disfrutando de la playa desde un yate de lujo en el que lució cuerpazo con un sofisticado bañador azul celeste.

Tefi Valenzuela se dio a conocer a finales de 2020 cuando se supo que, gracias a su denuncia, el actor Eleazar Gómez la había agredido debido a su rechazo ante su propuesta de matrimonio cuando eran novios.

Y a raíz del penoso incidente y tras recuperarse de lo ocurrido, la modelo peruana ha brillado en la web como una de las famosas más visitadas en su cuenta de Instagram, con casi tres millones de seguidores; no obstante, es una de las latinas con más personalidad y que disfruta lucir su cuerpo con los atuendos más sofisticados y chiquitos.

En una reciente visita la capital del país que la vio nacer, Tefi Valenzuela se dejó captar por la cámara, al exterior de un lujoso yate en las aguas del Océano Pacífico y con la bahía de fondo. Y pese a que utilizó un pareo, la también ex participante del reality show "La Casa de los Famosos" de Telemundo, logró lucir cuerpazo entre varios escotes entre abdomen, cintura y el par de encantos que tiene arriba del ombligo.

"Quiénes en Lima? Perú @midnight_glow esta semana está muy agitada", escribió la peruana en su descripción de su publicación de pasado sábado.

Su amiga Diana Maux, no dudó en enviarle un: "Preciosaaaaa bb", mientras que la guapa Jamila Dahabreh le envió un "Bella". Y la que parece ser una segunda cuenta de la peruana o una fanpage (página de fans) de nombre Giuliana Valenzuela, citó la letra de una famosa canción de Daddy Yankee: "Llamado de emergencia del sistema 911, hombre moribundo con aparente ataque cardíaco, Necesitamos asistencia de inmediato en el área, Ven y sana mi dolooooorrrr".

Así mismo, Tefi se ha llevado otros piropos como: "My beautiful friend" (Mi amiga hermosa), "So beautiful" (Qué hermosa) o "Queen" (Reina). "Que linda, maravilhosa", "Slaying my boo" (Apantallando mi boo), "Living Barbie Doll" (Muñeca Barbie viviente), son otros de los 270 comentarios que se ha llevado Tefi Valenzuela.

También son más de 23,900 seguidores los que le han regalado un corazón rojo, además de un mensaje de admiración.

