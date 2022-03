En bañador animal print, Cecilia Galliano presume que es todo un bizcochito

La sexy actriz y conductora de televisión, Cecilia Galliano, una vez más causó furor en las redes sociales tras compartir una sensual fotografía en la que aparece modelando un bañador animal print, con el que dejó al descubierto su perfecta anatomía y porque es una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la bella actriz argentina, quien recientemente encarnó el personaje de Miriam en la telenovela La Desalmada, recordó cómo fue su paso por Telehit, uno de los primeros proyectos que le abrió las puertas en México y en el que demostró su gran talento frente a las cámaras de televisión, además de ser todo un bizcochito.

"Telehit gran escuela y comienzo @lalomarron @r90d.tv y un gran equipo de conductores y camarógrafos nos divertíamos como niños que éramos y yo ya era mamá con esa carita de niña", escribió la ex de Sebastián Rulli junto a la imagen en la que luce la parte de arriba de un bañador animal print y una falda de mezclilla mientras esta sentada y con una espectacular vista del mar de fondo.

Como era de esperarse la instantánea de Cecilia Galliano fue muy bien recibida por sus más de dos millones de seguidores de Instagram, mismos que no dudaron en halagarla con sus mejores piropos, resaltando que, pese a que la imagen no es reciente, siempre ha sido todo un bizcochito.

"Tan bella!! Cuantos recuerdos!", "Dios mío que hermosura !!! Wow, te amo la más fregona baby", "Eras una pibita hermosa!!! Y ahora eres una señora aún más Bella por dentro y por fuera!", "Estas bellísima maravillosa más con esa linda figura ", "Eres y serás una mamacita", "Maravillosa y espectacular", "Todo un bizcochito", son algunos de los comentarios que la artista de 40 años recibió en la publicación.

No es la primera vez que la originaria de Argentina difunde este tipo de imágenes en sus redes sociales, pues desde que culminó su participación en La Desalmada ha acalorado a sus fans vistiendo atrevidas prendas o bañadores con las que resalta sus tremendas curvas y con las que confirma que es como los buenos vinos.

Recientemente la exconductora del programa "Sabadazo", causó toda una polémica en redes sociales luego de revelar que su relación con su ex, Sebastián Rulli, con quien tiene un hijo, es coordial por el bienestar del menor, pues culpó al galán de telenovelas de que esto fuera así por haber ensuciado su relación, la cual pudo haber sido algo bonito.

"Nos llevamos por mi hijo, ¿fue respuesta o no?", expresó la modelo argentina durante una entrevista con el programa 'Hoy día'. Para posteriormente señalar que después de su divorcio llegaron las escándalosas demandas, las cuales ella considera que no se merecía.

"Después vinieron las demandas que creo no venían al caso y no me las merecía, pero está bien, las tomo como tal y creo que eso ensució algo que podría haber sido bonito como relación como padres", externó Cecilia Galliano.

