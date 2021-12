En bañador Barbara de Regil deja claro que como ella no hay dos

Una vez más, la actriz Bárbara de Regil deja claro que como ella no hay dos, tras lucir su cuerpazo en bañador, y sí lo dejó ver en un reciente viaje a una playa al interior de la república mexicana con una serie de postales en la que se le ve conviviendo con su esposo y un famoso cantante mexicano.

Bárbara de Regil, una de las famosas más fitness del medio del espectáculo mexicano, utilizó su cuenta de Instagram para compartir uno de los momentos más relajados de su vida que ha pasado en los últimos días; se trata de un paseo a playas de Nayarit, México sobre el Pacífico Mexicano.

En dicho paseo, se le ve posar también junto a su hermana Mika, su hija Mar Alexa, el cantante de la música vernácula Alejandro Fernández 'El Potrillo', así como Karla Vega, Karla Regil, y por supuesto, su esposo Ferscho Enwald.

Lee también: Bárbara de Regil le da con todo a Gala Montes tras criticarla

No obstante, el mar, el sol, la arena y uno que otro espectáculo natural como el ver a algunos delfines cerca de su embarcación, fueron suficientes para que la protagonista de "Parientes a la Fuerza" (2021) de Telemundo, luciera su cuerpo cuidado y ejercitado.

"Confía en que te mereces todo lo bueno del mundo y todo lo bueno te encontrará @mikaderegil @ferschoenwald @alexoficial @karlaveaga @karla__buenfil", escribió la instructora de zumba específicamente desde Punta De Mita, Nayarit, México.

Lee también: Bárbara de Regil pide a haters cambiar sus pensamientos mierd4s

Su hermana Mika de Regil, no perdió la oportunidad de agradecer por el paseo y pidió que se repitiera: "Te amo, por mas viajes así"... Por su parte, Karla Vega, una de las invitadas al viaje y pareja de 'El Potrillo', no se quedó con las ganas de expresar: "El mejor día, te quiero mucho mucho!".

En tanto, Karla Buenfil también opinó: "Todo lo bueno llega siempre". Pero los comentarios de admiración de los fans también se hicieron presentes: "Diossssss!!!!! No puedes ser más perfecta", "Te amo", "Tan perfecta, tan bella"... "Wow", "Ídola", "Hermosa", son otros de los comentarios que recibió Bárbara de Regil, luego de posar con un bañador de dos piezas blanquinegro de estampado animal print, versión cebra.

Al momento, más de 202 mil seguidores han reaccionado a la belleza inigualable de Bárbara de Regil -una de las famosas que poseen los cuerpos fitness-; también se pueden leer más de 300 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!