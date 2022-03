En ajustado vestido de pedrería, Marlene Favela hace brillar su belleza

Si de famosas guapas y elegantes se habla, Marlene Favela tiene un lugar muy alto en la lista pues a sus 44 años luce espectacular y no para de presumir su belleza cada vez que tiene oportunidad, como en esta ocasión, en la que se lució en un ajustado vestido de pedrería mientras sonreía coqueta a la cámara.

Tras haberse convertido en una mujer de negocios con su línea de maquillaje y su marca de ropa, la protagonista de “Los herederos Del Monte”, melodrama producido para Telemundo, hizo brillar su belleza con un glamoroso y sexy atuendo, con el cual lució como reina y enamoró a sus millones de admiradores en redes sociales.

Con un rostro y un cuerpo perfectos, Marlene Favela modeló ante la cámara un ajustado vestido de pedrería plateada y arrancó suspiros entre sus fans, que no pudieron más que rendirse ante su encanto, pues su belleza fue algo que brilló por encima de todo.

Lee también: Ninel Conde presume figura en bikini mientras flota sobre el agua

Luego de deslumbrar con un vestido rosa de cuello bajo los hombros y un sombrero, Marlene Favela ahora mostró un lado más sensual y presumió su figura en un entallado vestido strapless confeccionado con miles de piezas de pedrería que la hicieron brillar como la estrella que es.

La actriz mexicana lució como reina el atuendo, el cual tenía un pronunciado escote hasta la cintura y lo que más llamaba la atención de él fue la pedrería a lo largo de toda la tela, resaltando la figura y la belleza de la modelo, quien presumió también unos largos aretes y un maquillaje muy llamativo.

Lee también: Marlene Favela derrocha elegancia en vestido rosa y marca tendencia de primavera

Con una diadema de tiras plateadas, Marlene Favela hipnotizó a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram al compartir un breve clip en sus historias en las que posa con su espectacular vestido de pedrería, sonriendo y destacando sus labios con un tono rojo, compartiendo además imágenes del momento en el que la estaban maquillando.

Aunque la famosa no dio a conocer si su look era para algún evento o expo de belleza, lo que sí es que no dejó escapar la oportunidad de presumirlo con sus admiradores, quienes quedaron enamorados de su impactante presencia en el entallado atuendo, pues si algo tiene, es que siempre luce bien con lo que se ponga.

Tras rechazar un papel en la telenovela “Corazón guerrero”, Marlene Favela se ha dedicado en los últimos meses a impulsar su línea de maquillaje y constantemente ha presumido en redes sociales los diversos productos que oferta con su marca, poniendo su propio rostro como lienzo para demostrar su calidad.

Aunque la duranguense señaló que pasaría la primera mitad del año trabajando en sus empresas, no se descarta su pronto regreso a la televisión con nuevos proyectos, pues mucho se ha rumorado su entrada a un reality show de Telemundo, aunque la actriz no ha confirmado esta versión.

Marlene Favela presumió en sus historias de Instagram su figura en espectacular vestido. Foto Instagram Marlene Favela

Síguenos en