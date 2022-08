Empoderada y con todas sus parejas de telenovelas, Marlene Favela celebra sus 45 años

Una de las actrices más bellas y exitosas del medio del espectáculo latinoamericano es, sin duda, Marlene Favela, quien ha cautivado no sólo con su impactante atractivo físico y porte de modelo de pasarela, sino también con el gran talento que la ha llevado a protagonizar algunos de los más exitosos melodramas.

Y es así que la actriz duranguense celebró sus 45 años de vida presumiéndose con todas sus parejas de telenovelas, desde Mario Cimarro, con quien por primera vez compartió un protagónico en “Gata salvaje” en 2002, hasta “Pasión y poder”, pasando por “Contra viento y marea” y “Rubí”.

Con una publicación en su perfil de Instagram, Marlene Favela lució empoderada en un outfit cómodo y agradeció a la vida por cumplir un año más, teniendo a su lado a la gente que debe estar y dejando atrás lo que no era para ella, pero sobre todo, muy feliz por tener a su lado a su hija Bella.

Ni aparenta su edad

A pesar de que está cada vez más cerca de los 50, en realidad Marlene Favela ni siquiera aparenta los 45 que acaba de cumplir, pues se ha mantenido muy joven gracias al estilo de vida que lleva y a la disciplina que tiene con el cuidado de su piel, haciéndola lucir radiante.

Con una amplia trayectoria en la televisión, el cumpleaños de la protagonista de “Los herederos Del Monte” no pasó desapercibido para sus seguidores en redes sociales quienes desde el primer momento del 5 de agosto le comenzaron a mandar mensajes y felicitaciones por su onomástico.

Entre las imágenes que Marlene Favela compartió en sus historias de Instagram destacaron algunas donde aparece posando con espectaculares atuendos que en marcan su delicada silueta, presumiendo el gran estilo y clase que siempre la ha caracterizado.

Pero entre todos los repost que hizo la duranguense uno llamó mucho la atención pues se trata de un collage de fotografías en las que posa con las diferentes parejas de telenovelas que ha tenido a lo largo de su carrera, destacando actores como Mario Cimarro, Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli.

En la postal, también se hace un recorrido por algunas de las producciones más exitosas en las que ha participado Marlene Favela, como “Gata salvaje“, “Corazón apasionado”, “Contra viento y marea”, “Los herederos Del Monte”, “El Zorro: La espada y la rosa” y “Pasión y poder”.

Marlene Favela recordó a sus parejas de telenovelas para festejar su cumpleaños. Foto Instagram Marlene Favela

Pero esa no fue la única publicación que la actriz mexicana compartió en referencia a su cumpleaños, pues en su perfil de Instagram subió una fotografía en la que aparece con unos leggings deportivos en color negro y una acolchonada chamarra gris de diseñador, mientras compartía un mensaje de agradecimiento.

“¡De la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que he intentado todo lo que he podido, he tenido todo lo que he querido, he amado todo lo que valía la pena y he perdido apenas lo que no era para mí! Happy Birthday To Me @bellaseely_ tú, mi regalo perfecto“, escribió, desatando un sinfín de felicitaciones.

