Empoderada, Marlene Favela presume cinturita con entallado vestido

Una de las famosas con un gran sentido de la moda y un sofisticado estilo a la hora de vestir en Marlene Favela, quien nuevamente presumió cinturita en un entallado vestido azul de su línea de ropa, con el que derrochó belleza y levantó suspiros a su paso, dejando en evidencia su elegancia y buen gusto.

Desde que la protagonista de “Contra viento y marea”, producción de Nicandro Díaz para Televisa, decidió lanzarse como empresaria textil no ha parado de cosechar éxitos con los exclusivos y elegantes diseños que ella misma modela, mostrándose empoderada y buscando transmitirles eso al resto de las mujeres.

Es así que Marlene Favela exhibió toda su belleza e impactó con su cinturita con un entallado vestido azul con el que envió un mensaje de empoderamiento femenino, dejando claro que todas las mujeres son fuertes y bonitas, y ella, con su empresa, sólo les da un empujoncito.

La actriz de “La desalmada” deslumbra con su belleza todas las noches en el melodrama de Televisa, pero a la par también se luce en cada llamado con los atuendos que presume, como ya ocurrió anteriormente con el vestido blanco pegadito con el que arrancó suspiros y que hasta Gaby Spanic le “copió”.

Ahora, Marlene Favela volvió a repetir la fórmula y compartió una fotografía en la que modela un entallado vestido azul cielo que se ciñe perfectamente a sus curvas, marcado su silueta de reloj de arena y destacando su pequeña cintura, dándole un aire sofisticado.

El detalle más llamativo de la prenda es en la parte de los hombros, que lucen descubiertos, al igual que los brazos, mientras que el cuello y la zona del busto están unidos por una franja de tela y una delgada tira que rodea su cuello. El look está redondeado con un peinado de trenzas en la coronilla y el resto del cabello suelto, además de unos tacones abiertos en tono nude.

“¡Uno de los proyectos que más me apasiona es empoderar a la mujer! ¡¡Empoderarla a través de su belleza!!! #vestido by @marlenefavelafashion”, escribió Marlene Favela junto con la imagen, con la cual cosechó cientos de comentarios de sus seguidores casi de manera inmediata tras haber realizado el post.

“Te amo, amiga hermosa, te vez divina en la novela, sólo la veo por ti, te extraño, te deseo éxitos #loveyouforever”, “¡Cuerpazo!”, “¡Qué hermosa! Gracias por hacernos sentir parte de ti, que Diosito te bendiga”, “Luces espectacular”, “La más linda”, “Me fascina tu vestido”, “Eres una guerrera”, “¡Totalmente hermosa!”, “Toda una belleza”, “Perfecta”, son algunas de las impresiones que dejaron sus fans en la publicación.

Marlene Favela ha tenido grandes aciertos con los diseños de su marca y ella es la mejor modelo para presumirlos, pues tiene una figura perfecta e impacta cada vez que comparte contenido en sus redes, convirtiéndose en una de las actrices mejor vestidas del medio del espectáculo. ¡Mira cómo luce!

