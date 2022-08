¿Embarazada? Cynthia Rodríguez baja sus leggings y presume su ¿pancita?

Tras dos meses de vacaciones por diversos continentes, Cynthia Rodríguez regresó a México y ha retomado su vida poco a poco y una de esas actividades a las que volvió fue al gimnasio, pues si algo ha presumido la famosa es su estilo de vida saludable y su afición al ejercicio.

Desde que volvió a pisar tierra azteca, la conductora de televisión se ha visto envuelta entre rumores que apuntan a que está embarazada y que por fin cumplirá el anhelo de convertirse en madre, sueño que comparte con Carlos Rivera, pero ahora acrecentó las dudas al presumir su ¿pancita? al retomar sus rutinas de ejercicio.

El largo viaje que emprendieron Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera tendría como objetivo contraer matrimonio pero sobre todo seguir un tratamiento de fertilidad para lograr concebir, y aunque se asegura que lo lograron, la pareja no lo ha hecho oficial y como para acallar las especulaciones, la cantante bajó sus leggings y dejó ver su abdomen, pero generó más dudas que respuestas.

Acrecienta las dudas

La ex académica no se puso límites durante los casi dos meses de vacaciones que vivió al lado de Carlos Rivera por Europa, Asía y África, donde muchos aseguran que fue una autentica luna de miel debido a los rumores de boda que se desataron y que hasta el momento no han sido confirmados.

Pero lo cierto es que la presentadora de televisión disfrutó como nunca y en redes sociales compartía constantemente con sus fans sus cenas y lo bien que se la pasaba, aumentando algunos kilitos, por lo que una vez en México decidió tomar cartas en el asunto.

En unos videos que Cynthia Rodríguez compartió en sus historias de Instagram se le observa en el gimnasio acompañada por su entrenador y a punto de iniciar su rutina de ejercicio, vestida con un conjunto deportivo de leggings y top en color café con vivos en un tono más claro, dejando ver su abdomen.

La coahuilense baila ante la cámara pero lo que más llamó la atención fue que sus leggins, que le cubrían la zona del vientre y hasta la cintura, daban la ilusión de estar un poco hinchada en esa zona, aunque ello bien puede deberse a los gustitos que se dio durante su viaje.

Como para hacer frente a los rumores que aseguran que está embarazada, Cynthia Rodríguez bailó y bajó un poco la tela de sus leggings en la zona del abdomen para dejar ver su ombligo y su vientre plano, acompañando con el sobre texto: “bailar para vivir”.

Hay que recordar que hace unos días el periodista de espectáculos Alex Kaffie aseguró en su columna “Sin lisonja” que la ex conductora de “Venga la alegría” estaba embarazada y que, junto con Carlos Rivera, sólo estaban esperando el momento idóneo para dar a conocer la noticia a sus fans y al medio del espectáculo.

La conductora de televisión decidió presumir su abdomen y ¿acallar? los rumores de embarazo. Foto Instagram Cynthia Rodríguez

