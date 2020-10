La mamá de Kenia Os, Mireya Osuna, decidió publicar un video en Youtube donde cuenta la verdad, las razones por las que su hija menor, Eloísa Os, decidió irse de su casa para irse a vivir con su hermana mayor, la famosa Kenini.

La polémica familiar no termina para Kenia Guadalupe Flores Osuna, conocida como Kenia Os, ya que su mamá salió a declarar que no es la mala madre que todos dicen que es, así que contó la verdad y mostró audios y fotos de conversaciones de WhatsApp, donde le ha pedido a Eloísa Os que regrese a su casa, pero ha sido ignorada.

Las cosas no salieron bien después de que la mamá Os, decidió llevar a vivir a su casa a su novio, según la declaración de la madre de Kenia Os, los problemas no empezaron por esa razón, si no que comenzaron cuando ella intentaba corregir el mal comportamiento de su hija menor, Eloísa Os, que era muy grosera con ella y no la respeta.

Eloísa Os no es la tierna niña que aparenta dice mamá de Kenia Os

Esas declaraciones ponen en duda la dulzura que se ha mostrado siempre Eloísa Os, en sus redes sociales, siendo un ejemplo para millones de jóvenes de su edad.

Mireya Osuna, dijo que le pegó a su hija por faltarle al respeto y esa fue la causa de que Eloísa Os, se fue de la casa, ahora las cuentas de redes sociales ya no las maneja Mireya, dice que ahora tiene que mantenerse como pueda, por que no recibe ayuda económica de parte de sus exitosas hijas.

Afirmó también que los problemas han aumentado a causa del novio de Kenia Os, Mario Barrón, ya que ahora dice ser el manager de sus dos hijas, dejó claro que no es por el trabajo de Mario, que ha tenido éxito su hija menor, si no que es por que ella es talentosa.

Cansada de los insultos Mireya Osuna, declaró que está harta de intentar solucionar las diferencias con sus hijas, que las llama y no responden, les envía mensajes y la bloquean, por esa razón decidió hacer el video y contar todo lo que ha pasado.

Las hijas de Mireya Osuna por su parte la han ignorado, tanto Kenia Os como Eloísa Os, han hecho caso omiso al video que publicó su madre, donde exige una disculpa publica por haberle robado su autoridad como madre y dice que no quiere tener a Eloísa Os a la fuerza, pero si exige a Kenia Os que la defienda ante los ataques de sus millones de seguidores.

