Elizabeth Gutiérrez restriega a William Levy a lo que renunció con elegante outfit esmeralda

Luego de protagonizar la el fin de su relación sentimental y de tantas críticas desatadas que involucran incluso a la actriz Jacky Bracamontes, la famosa Elizabeth Gutiérrez ex esposa de William Levy, restriega al histrión en la cara, todo a lo que renunció por buscar su camino.

Y es que, tras darse a conocer que la actriz podría regresar a las telenovelas de la mano de José Alberto 'El Güero' Castro con "El Maleficio", la nueva producción que está haciendo fila tras terminar las grabaciones de "Corona de Esperanzas" este 2022, Elizabeth Gutiérrez se da el lujo de hacerle saber a William Levy con quien tuvo años de relación, además de dos hijos, todo lo que ha dejado ir.

La guapa Elizabeth Gutiérrez utilizó su cuenta de Instagram y en varias publicaciones plasmó algunas postales y un vídeo en el que se le ve lucir elegante y muy sensual tras modelar un atrevido pero elegante vestido color esmeralda.

Se trata de un vestido de diseño plisado con un revelador escote delantero y la espalda totalmente descubierta con sólo unos tirantes y unas tiras atravesadas justo en la espalda baja (de un lado a otro), que dejan ver el cuerpazo de la también modelo.

La primera postal que publicó la madre de los hijos del cubano, es una en la que sólo luce su belleza de cerca con una gargantilla dorada con detalles color esmeralda y un maquillaje de ojos sombreados y labios nude, cuya descripción se lee: "Gratitud siempre!! Gracias por todos sus buenos deseos!!", seguido de un corazón rojo.

Misma a la que la también exitosa empresaria, ha recibido miles de piropos y parabienes; pues entre los comentarios se puede leer: "Bella cariño!!!", "Y cómo no! si eres lo máximo", por parte de Silvia Galván, "Candela" o "Bella! siempre irradiando luz love you @gutierrezelizabeth_", tras dejar colgado un corazón verde que hace juego con su vestido.

Y hasta un poema: "Mi querida Ely, feliz de ser tu fan por otro hermoso año de tu vida. Estoy bastante seguro de que tendrás muchos nuevos e increíbles viajes por delante y aún quedan muchas cosas buenas por suceder. Que tu nuevo capítulo esté lleno de alegría, amor y todas las cosas buenas y vibras positivas posibles. Te amo y deseo que siempre lleves tu famosa y hermosa sonrisa en tu rostro desde el fondo de tu corazón. Feliz cumpleaños querida Isabel", comentario que fue dedicado por el pasado cumpleaños número 43 de la actriz, del 1° de abril.

Así mismo, la también actriz de la serie estadounidense en Español "El Rostro de Analía" (2008-2009) de la cadena NBC, deslumbró con su belleza ante la cámara y se dio el lujo de escribir: "Live, Love, Laugh" (Vive, Ama, Ríe) con un corazón rojo entre cada palabra.

No sin antes, de que el 2 de abril compartiera una foto junto a sus dos hijos Christopher y Kailey, que son su tesoro más grande, en la que luce feliz y radiante, con una belleza sinigual: "You make me smile!!, Love u forever!! @christopherlevy @kaileylevy19" (¡¡Me hacen sonreir!!, ¡¡Los amo por siempre!! @christopherlevy @kaileylevy19".

Y claro, Elizabeth se ha llevado los halagos más sinceros de sus seguidores, así como cientos de miles de reproducciones de su clip y un sinfín de corazones rojos. Algunos comentarios se leen: "Ese color te queda divino", "Eres divina, a ver si me das un 'me gusta' alguna vez, se te quiere desde España", "Bella", "Beautiful" (Hermosa) "#Queen" (#Reina), "Yo también te sigo y a tus bebés, hermosa familia, cuidaros mucho guapa desde España".

"Ama tu risa viva que tiene el poder de iluminar el mundo entero. Que tu vida esté siempre llena de pura alegría y felicidad querida Ely", es otro de los comentarios que se ha llevado la ex de William Levy: Y al momento, Elizabeth Gutiérrez ha logrado más de 531.350 reproducciones, 1,653 comentarios y 100,175 corazones rojos.

