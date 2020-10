Elisa Beristain lanza fuerte crítica a Angelica Rivera 'La Gaviota'

Elisa Beristain, quien es reconocida en el mundo del espectáculo por su trabajo como presentadora independiente en su canal de YouTube Chisme No Like quien realiza en colaboración del periodista argentino Javier Ceriani, ha estallado contra Angélica Rivera debido a que recientemente ha salido a la luz una serie de anomalías de las que la misma Angélica fue parte, gracias al poder que le daba pertenecer a las filas del Gobierno Federal, así como esposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto y su cargo como Primera Dama de México.

En la transmisión de su programa del pasado miércoles, Beristain empezó por dar precisamente una información que sin duda, es motivo de indignación para los mexicanos. Se refiere a un tema difundido por el columnista Salvador García Soto del diario El Universal, quien en su espacio, evidenció la relación que Angélica Rivera y su hermana Adriana Rivera, tenían con la empresa Actidea, S.A. de C.V., que fue fundada en 2005 y se especializa en la organización de eventos públicos.

Según la misma información, dicha empresa es propiedad de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, quien es yerno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Además se presume que recibió millonarios contratos de parte del gobierno federal para organizar los eventos de todas las dependencias de gobierno.

Y por si fuera poco, según información adicional del columnista, Adriana Rivera, la hermana de Angélica Rivera, administraba dichos contratos, de tal manera que los dueños de la compañía aparecieran como contratistas para poder cobrar los millonarios pagos que salían del erario y el cual, era repartido entre los socios, Angélica y sus hermanas.

Y como es de esperarse, Angélica Rivera Hurtado, como es el nombre completo de la ex esposa de Peña Nieto y ex Primera Dama de México, fue la pieza clave para cristalizar el objetivo de los dueños de Actidea, no sin antes, saber que ella tendría un beneficio en todo esto. Pues según se daba a conocer por medios mexicanos, hasta 2016, ya se había facturado la cantidad de 500 millones de pesos.

Motivo suficiente para que Elisa Beristain arremetiera contra la también ex esposa del productor de televisión, José Alberto Castro y además madre de sus tres hijas.

Y entre otras cosas, Beristain dijo -esperando a que la también llamada "Gaviota" sea castigada-:

"¿Se le va a juzgar a la cabezona -como se refiere a la actriz-?... Como premio ¿qué? ¿va a regresar a las telenovelas?". Pero por su parte, Javier Ceriani, su compañero de programa y amigo, dijo: "Es triste, pero bueno...".

