Eligen en Miami una de las candidatas a representar a México en Miss Universo

La ciudad de Miami acogerá el próximo sábado la eliminatoria de la que saldrá la representante mexicana por Estados Unidos para competir en el concurso nacional en el que se elegirá a la candidata del país a Miss Universo.



La productora general del evento Mexicana Universal, Lupita Jones, Miss Universo 1991, dijo este miércoles a Efe que la ganadora del concurso del sábado, que se celebrará en el Teatro Manuel Artime de Miami, se convertirá en la participante número 33 en la final nacional que tendrá lugar en su país.



La joven residente en Estados Unidos se medirá a las representantes de los 32 estados de México, con el objetivo de convertirse en la elegida para competir por el título de Miss Universo frente a las mujeres de todos los países del mundo.



Las jóvenes de origen mexicano que participarán en el concurso del sábado fueron presentadas en un acto que tuvo lugar en el Consulado General de México en Miami.



El acto contó con la presencia y el apoyo del cónsul de México en Miami, Jonathan Chait, quien se fotografió una a una con las candidatas que participarán en la eliminatoria del sábado, además de desear suerte a todas.



Jones explicó que en la cita del próximo sábado en Miami se elegirá además a la joven latinoamericana residente en Estados Unidos que participará en el evento internacional de Nuestra Latinoamericana Universal, un nuevo concurso que se celebrará en México el próximo mes de noviembre.



El evento Nuestra Latinoamericana Universal convoca a una representante de cada país de ese grupo de estados y, además, a un joven hispana por Estados Unidos.



Jones, directora de Miss Universo en México desde 1994, subrayó que el evento internacional de Nuestra Latinoamericana Universal que ella organiza busca "enaltecer las aportaciones de la cultura latina en el mundo".



"Aportamos cosas positivas al desarrollo del mundo", resaltó Jones.



"Tenemos que darnos cuenta de todo lo que hemos dado al mundo -los latinos-. Hemos aportado mucho", sostuvo Jones, quien espera que este concurso se convierta en una referencia a nivel internacional.



"Queremos que la mujer mexicana y la latinoamericana presuman de la riqueza de nuestra cultura", resaltó la antigua Miss Universo.



"El objetivo es también que la gente sea consciente de la trascendencia e importancia que tenemos los latinos en este país -Estados Unidos-. Debemos sentirnos orgullosos de lo aportado a la grandeza de EE.UU.", apuntó.



Pamela Lee, que en 2021 fuera la joven residente en EE.UU. que luchó para representar a México en Miss Universo, destacó durante la conferencia de prensa que su experiencia le sirvió para tratar temas importantes como la inmigración.



Lee sostuvo que además este año de experiencia lo ha aprovechado para conocer mejor los problemas que afectan a la comunidad mexicana en Estados Unidos.



Lee entregará el próximo sábado la corona a su sucesora en el evento del Teatro Manuel Artime, durante un acto que dirigirá en la cadena Univisión el periodista Alfonso Borrego.



Borrego estará acompañado por Andrea Bazarte, Mexicana Universal Hispanoamérica 2020. EFE

Con información de MISS UNIVERSO / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU.) / Fotografía Miss UIniverso

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!