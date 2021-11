El video en el que Marjorie de Sousa aumenta de peso y parece Alicia Machado

La actriz Marjorie de Sousa es sin duda, una de las favoritas del público mexicano, estadounidense y latino; pues su belleza y cuerpazo la han colocado en ese 'pedestal'. No obstante, la villana de telenovelas también le entró al juego de verse diferente y compartió un vídeo en el que se le ve que aumenta de peso y sus fans le dijeron que parecía a su paisana Alicia Machado.

Quien por cierto, luego de haber sido Miss Universo en 1996, tuvo problemas para mantener su figura física. Pero este 2021, tras haber sido parte y ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, la venezolana bajó considerablemente de peso -luego de más de dos meses de encierro- y hoy luce espectacular.

Por su parte, fue en verano del 2020 que la villana de "La Desalmada", se divirtió un rato y quiso entretener a sus fanáticos al verse de una y otra forma con la aplicación REFACE APP, según indica la publicación y que fue regalo de una fanática de nombre Mariela Centeno.

Lee también: Marjorie de Sousa y el video con Pedro Moreno que la salvará en La Desalmada 2

"Upaaaaa... báilale a la vida. #teamo #meamo #terespeto #merespeto #notepares #confía #entregalotodo #pa’lante #amobailar #detumano #lavidaesunheemosoregalo #sol #brillandofuerte #asímegustas #marjoriedesousa #mamoatriunfa gracias a mi querida @marielacenteno por el video jajajaja me encantó", escribió Marjorie de Sousa aquel 4 de agosto de 2020 cuando llegó a sus manos.

Y es que luego de verla con diferente cuerpo, con su cara mucho más 'llenita' y de diferentes formas, posturas, semblantes, etc, sus fanáticos apostaron por que se veía igual que su paisana Alicia Machado, una de las figuras más controvertidas del espectáculo en América.

Lee también: Raúl 'El Negro' Araiza reacciona a la belleza de Marjorie de Sousa con vestido rojo

Y es que, ella ha sido una de las que le ha restregado a Marjorie de Sousa, que se va a arrepentir por no dejar que su ex, el actor Julián Gil, pueda ver a su hijo Matías, pues desde que se suscitó la batalla campal en los juzgados del fuero familiar en la Ciudad de México, y luego de que la venezolana consiguiera ganar la guardia custodia y la patria potestad del menor, Alicia le ha advertido a través de algunos mensajes, que no le alcanzará la vida para arrepentirse por su postura como madre.

Mientras tanto, entre halagos, poemas y otros comentarios para Marjorie de Sousa a partir de su publicación del verano del 2020, algunos fans preguntaron o aseguraron: "Alicia Machado?" o "Se parece a Alicia Machado".

Así mismo, fue la propia Mariela Centeno, quien escribió a Marjorie: "Lo máximo mi niña, bella jejejej @marjodsousa que bueno que te gustó... como too much! demasiado bella".

Síguenos en