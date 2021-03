El vestido dorado con escote al ombligo, con el que Aracely Arámbula cautivó en La Doña

Sin duda, la actriz Aracely Arámbula, es una de las más queridas del público latinoamericano; pues su personaje de Altagracia Sandoval en "La Doña", la hizo la favorita de muchos, pues su belleza deslumbró a chicos y grandes, como la vez que utilizó un escotado vestido dorado, que dejó sin palabras a muchos.

Aracely Arámbula, considerada como la reina de las telenovelas de Telemundo, posó ante las cámaras mientras lució sus encantos y deleitó la pupila de millones de fanáticos; así recordó este gran momento, a través de su cuenta oficial de Instagram en un acostumbrado re-post.

"MUY FELIZ VIERNES PARA TODOS INFINITA SALUD. #Repost @aracelyfansrd with @get_repost. Que pasen todos un feliz Viernes, en especial nuestra preciosa Estrella", descripción, en la que por supuesto, se vanagloreaba la belleza de Aracely Arámbula y ella misma lo compartió, así como ha hecho con muchas publicaciones.

Su cabellera larga y lacia con el clásico partido a la mitad, su intensa mirada verde y por supuesto ese cuerpo de diosa y esa cintura que muy pocas mujeres logran con ese particular diseño de escote, fueron suficientes para que Aracely lograra deslumbrar a todo mundo (literalmente).

No es un secreto para nadie que la protagonista de "La Patrona" (2013), es fanática de sus propios fans; pues hasta ha dejado en claro que está buscando a sus clubes de fans para formar una sola "Arafamilia" como ella se refiere a sus fans.

Pues es tan querida, que fue el sábado 6 de marzo que "la Chule" cumplió 46 años y este sábado 13, envió un video para agradecer las infinitas muestras de cariño de sus millones de admiradores y clubles de fans. Y aunque parezca sorprendente, "se enojó con ellos" por seguir haciéndole llegar toda clase de regalos a una semana de su cumpleaños.

El re-post que la ex pareja de Luis Miguel, es de la fanpage (página de fans) de @aracelyfansrd, en la que por supuesto, la propia Aracely, ha recibido 275,841 corazones rojos y se leen tantos mensajes en la caja de comentarios, como muestras de cariño. Son 3,313 halagos que la también cantante ha recibido, entre los que se leen:

"Sexy Woman" (Mujer Sexy), "Eres bella que Dios te bendiga ", "Que bonito hablo de su romance eso es clase", "Que linda mujer eres Aracely eres una diosa de mujer mi amor", "Woooooow que hermosas tretas mmmmm..!!", "Cómo LOGRAMOS tener ese cuerpo?????? Pasamos tips @aracelyarambula", "Eres una diosa Ara saludos de CD neza" o "Perfección absoluta", "Guau, de infarto su foto branesita disculpa pero eres super bella".

Sin embargo, otro perfil bajo el nombre de @arambulard, también compartió el glorioso momento de su ídolo Aracely Arámbula ante las cámaras y reflectores, cuya descripción se lee: "The most beautifull" (La más hermosa). Pues no hay que olvidar que Aracely Arámbula es la reina de los escotes, ya sea en forma de corazón o un simple strapless, y en esta ocasión, el escote hasta el ombligo que mostró, le han dado el título a una de las estrellas mejores vestidas de la televisión estadounidense.