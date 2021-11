El vestido de red que resaltó la belleza de Jennifer Lopez y Shakira

Asistieron a diferentes eventos y en diferentes tiempos, pero las cantantes de talla internacional Jennifer Lopez y la colombiana Shakira, hicieron resaltar su belleza con un vestido de red en color negro que dejó ver su perfecta anatomía.

Y aunque los diseños no son exactamente iguales, lo cierto es que tanto Jennifer Lopez como Shakira, dejaron ver sus exquisitas siluetas a través de dichos outfits hace algunos ayeres pero que a la fecha siguen causando sensación.

En el caso de la 'Diva del Bronx' fue para la alfombra roja de los Latin Billboard (2017) que derrochó sensualidad y elegancia, al modelar un vestido de red o 'calado' y 'cavado' inspiración del prestigiado diseñador Julien MacDonald.

Y es que, no podría asistir de otra forma al evento, pues Jennifer Lopez estaba nominada a la estatuilla de los Premios Latin Billboard por su tour "It's My Party" con el que recaudó aproximadamente 53.7 millones de dólares y por el que precisamente fue galardonada esa noche.

Y aunque la ahora pareja del actor Ben Affleck haya protagonizado ese gran momento de aquella noche de primavera, el 27 de abril en la que JLo se llevara el galardón a la Mejor Estrella en los escenarios, las fotos con ese vestido puesto, también fueron recordadas por Mariel Haenn, quien fue su estilista (considerada una de las mejores 15 del mundo) hace cuatro años. Y claro, la neoyorquina no dudó en compartirlas en sus historias de Instagram.

Por su parte, la colombiana Shakira, quien ha cobrado la misma fama y éxito que JLo desde sus inicios en los 90's, lució un vestido muy similar para la gala de los Premios Echo Awards en Alemania en su edición 2014, que tuvieron lugar en Berlín.

Y tras la emoción y esa sonrisa que enamora a cualquiera, la esposa del futbolista de origen español Gerard Piqué, lució espectacular en dicha red carpet. Cuya descripción se lee: "Here's Shak on the red carpet at last night's Echo Awards in Germany… Una foto de Shak ayer en los premios Echo... ShakHQ".

Dicho outfit, creación del diseñador Zuhair Murad obedece a un espectacular vestido de encaje calado de escote tipo barco, manga larga y una sutil cola, y para el que no utilizó sostén. En cuanto al maquillaje, Shakira se inclinó por los tonos nude y lució su melena suelta, rubia y un poco alborotada.

Pero no fue la única forma en que Shakira logró conquistar al mundo del espectáculo desde Berlín, Alemania, pues para su actuación en el escenario en el que cantó "Can't Remember To Forget" (Nunca me Acuerdo de Olvidarte), la exitosa colombiana lució un body negro bordado con lentejuelas de Alber Kriemler creado para Akris -una importante firma de moda suiza-, misma de la que Charlene de Mónaco es fanática y luce sus diseños en numerosos eventos de acuerdo al sitio Paper.Blog.

