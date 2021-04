El vestido de red con el que Demi Rose demuestra que su figura es perfecta

Sin duda, la modelo Demi Rose es una de las que más sensación causa con sus fotografías alrededor del mundo y sus redes sociales son testigo de ello, como cuando lució un vestido de red color negro con el que demostró que su figura es perfecta.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la británica compartió una serie de fotografías de una sesión que realizo durante octubre de 2019, en la que lució una figura perfecta y desde varios ángulos lo demostró.

Con diferentes poses, Demi Rose gritó al mundo que no sólo posee un rostro angelical, sino que además, tiene una de los cuerpos más espectaculares entre las modelos más famosas y guapas del mundo; pues eso es lo que la ha colocado en la cima del éxito, ya que a sus 26 años de edad, ha puesto de cabeza al mundo con sus más infartantes postales.

Lee también: Ana Martín demuestra con foto que su belleza no tiene comparación; la llaman muñeca de porcelana

Desde la fastuosa ciudad de Bel Air, en California, Estados Unidos, Demi hizo gala de su belleza al modelar a la orilla de una piscina, un vestido de red con el que no dejó nada a la imaginación, pues posó sin sostén y lo único que la salvó de que mostrarse sin ropa en su totalidad, fue el mini bikini que utilizó para cubrir sus partes más íntimas.

"Angel energy" (Energía angelical), escribió Demi al pie de una de sus publicaciones que consta de tres postales, en las que se le ve lucir una figura perfecta y belleza incomparable. Seguido de ello, la modelo londinense hizo otras dos publicaciones, con las que continuó presumiendo cuerpazo.

Demi, quien es una de las modelos principales de la firma Pretty Little Things, ha cautivado al mundo con su belleza, y aunque en su perfil de Instagram tiene no más de 460 postales publicadas, es un hecho que con las que tiene, ha logrado posicionarse como una de las modelos más visitadas en sus redes sociales.

Lee también: Demi Rose deja al descubierto su anatomía mientras pasea en moto acuática

"Eres divina", "Bonita", "My wife" (Mi esposa), "My favorite position" (Mi posición favorita), "Danger" (Peligro", "Dulce Silencio", "Your so beautiful and damn good" (Eres tan hermosa y malditamente buena) o "Conozco una por ahí que es bollera...", son algunos de los comentarios que se leen en las tres publicaciones.

Y entre la tercia de post, aún se pueden leer un total de 10,457 mensajes, mismos que seguramente expresan la admiración y los deseos de sus más de 16 millones de seguidores de todo el mundo.