El vestido de mil bolas con el que Maribel Guardia luce piernón

El pasado sábado la actriz Maribel Guardia ha dejado sin aliento a sus seguidores luego de pasar con un vestido de mil bolas, luciendo piernón; ¡sí!, a sus 63 años, la costarricense sigue colocándose como una de las actrices más glamorosas y que siempre están a la moda y por ello, no tardó nada en mostrar su nuevo modelito.

Se trata de un vestido color verde oscuro con lunares blancos de varios tamaños, distribuidos por toda la prenda que deja ver la espectacular silueta de Maribel Guardia, tras lucir las del millón gracias a su abertura por el corte cruzado que que es ideal para lucirlo en varias ocasiones.

Maribel Guardia utilizó su cuenta de Instagram y luego de anunciar un nuevo proyecto junto a su colega, la actriz y cantante Laura León 'la Tesorito' y nuevamente junto a Ariel Miramontes, actor que da vida a Albertano Sant Cruz, lució tal outfit que ya ha causado estragos entre sus seguidores.

Su vestido más caro

Pues la particular forma de posar de la actriz la hace verse más glamorosa y como toda una dama de mundo que sabe lo que quiere y que donde se para logra todos sus deseos. Y acompañando a su belleza, la costarricense lanzó otra de sus frases filosóficas:

"#feliz #sabado. El amor mueve fronteras, la persistencia mueve voluntades, y la oración mueve las manos De Dios... #look @balmungboutique"; motivo por el cual, algunos de sus 7.7 millones de seguidores, ya han reaccionado a su publicación sabatina.

"Tú eres puro amor y pura vida", se lee por parte de Paola Fernández, mientras que su también amiga y colega Lourdes Munguía, le lanzó un "Bella!", y desde Brasil, le mandaron decir: "Que mármol mas bonito con este precioso vestido de lunares en los 80's, me encanto".

Y los caballeros no se han hecho esperar con sus halagadores comentarios: "Wow, hermosa", "Mi amor te ves muy hermosa", "Bien preciosa... la amo... lindo día reina" y el que vio otra perspectiva por demás aduladora de esta publicación: "Si así estás de verde, cómo estarás de madura".

"Divina", "Así es Maribel Hermosa. El Amor mueve fronteras, y Tú con Tu Belleza, mueves mi corazón", "the princess always so graceful" (la princesa siempre tan graciosa), son otros de los comentarios que inundan la publicación de la costarricense.

