El vestido de cola y hombro caído que delineó la exquisita figura de Maribel Guardia

Desde que llegó el invernal otoño en la Ciudad de México y sus alrededores, la actriz Maribel Guardia se ha dejado ver con uno que otro outfit con los que además de demostrar que los años no pasan por ella, sigue luciendo cuerpazo, como cuando posó con un entallado vestido de cola y hombro caído que delineó la exquisita figura que posee.

Como Aracely Arámbula, Maribel Guardia también anda derritiendo corazones en vivo y a todo color con su obra de teatro "El Tenorio Cómico" con la que ya empezó a hacer gira por la república mexicana; no obstante, la costarricense de 62 años de edad, también se da el tiempo para seguir dejando huella entre sus fanáticos de las redes sociales.

En su perfil de Instagram, Maribel Guardia dio cátedra una vez más de cómo se debe lucir un vestido de cola que sin lugar a dudas, su forma de hacerlo, es perfecta, pues además de lucir como una diosa de la eterna juventud, también sabe posar de forma estratégica para resaltar algunos atributos.

El pasado 10 de noviembre, la costarricense, esposa de Marco Chacón, hipnotizó a sus seguidores que ascienden a no menos de 7.1 millones, luego de posar sutilmente de perfil y hacer notar su redondeada retaguardia con el ceñido vestido de color rojo cereza que eligió.

Fue con un par de postales que la también cantante enamoró a sus followers: "Eres tu propia plantita, riégate, háblate bonito, Florece #look @boga_boutique_mr", escribió Maribel, a la par de lucir dicho atuendo de Boga Boutique.

Lorena Herrera fue una de las primeras famosas en reaccionar con un: "Hermosura total!!! Cuerpazo y megavestido", así como su sobrina de nombre Maribel, quien le envió un "Diva". Y su nuera Imelda Tuñón no fue la excepción, pues de sólo ver a su suegra, colgó una tercia de corazones rojos.

Otros comentarios que le han llovido a Maribel de fanáticos de diversas partes del mundo, se leen: "Uma linda Dama de vermelho!( E que dama) Parabéns!" (¡Una hermosa dama de rojo! (Y qué dama) ¡Felicidades!) o "Hermosa para siempre", comentario que petrifica la imagen de Maribel Guardia.

"Deslumbrante", "Guapa", "Súper hermosa", son otros de los 344 comentarios que se pueden leer tras la publicación de Maribel Guardia, en la que han reaccionado con el obligado corazón rojo, un total de 32,388 fanáticos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!