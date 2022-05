El vestido corte sirena que acentúa las caderas de Demi Rose

Entre cientos de fotografías que la modelo Demi Rose ha publicado en sus redes sociales, normalmente se le ve luciendo las prendas más diminutas, pero recientemente, lució un vestido corte sirena que acentuó aún más sus pronunciadas caderas...

Esta vez, Demi Rose se olvidó de las transparencias, diminutas prendas y escotes tan pronunciados para centrarse en lucir una parte de su cuerpo de forma específica pero enfundada en un encantador vestido de estampado abstracto con el que la británica aprovechó para derrochar su belleza.

Desde Ibiza, España, fue que Demi Rose de 27 años encantó a sus casi 20 millones de seguidores de su cuenta de Instagram, con un par de postales desde el que parece ser un restaurante con mucha luz natural.

Una sirena ¡vestida!

En esta ocasión, la británica optó por lucir sus tremendas caderas en una primera foto de espaldas con dicho vestido largo en corte sesgado, lo que hace que la tela se le pegue más al cuerpo, por lo que la top model de raíces europeas, no dudó ni por un momento, en volver a maravillar a sus fanáticos.

"Ibiza, Spain" se lee en la ubicación de su publicación dominguera o Ibiza, The Magic Island, (Ibiza, La Isla Mágica) como llama Demi Rose a la isla española donde vive, fue el lugar donde el fin de semana pasado lució nuevamente sus encantos.

Incluso, hasta ella se quedó sin palabras esta vez y sólo colgó de su comentario un trofeo dorado y un para de corazones, lo que significa que Demi Rose está orgullosa de su figura y de lo que ha logrado hasta el momento con su trabajo diario como modelo.

Y luego de lucir de pie y acostada cuan larga es en un sillón del lugar, sus fans la han vanagloriado con sus más sinceros comentarios como: "Super picture" (Súper foto) o "Queeeeen yasss" (Reina, ¡sí!), pero hubo alguien que fue muy sincero sobre cómo es que prefiere ver a Demi y le dijo: "Yоu dоn’t have tо dress up" (No tienes que vestirte) [Si no quieres]...".

"You're simply awesome bruh" (Eres simplemente increíble, 'hermano'), también se lee; y entre otros comentarios y llamaradas de fuego, su colega Lyna Pérez, expresó: "Love this dress" (Amo ese vestido). Desde el pasado viernes y hasta el día de hoy, Demi Rose ha recibido 182,708 corazones rojos y se pueden leer 1,921 mensajes.

