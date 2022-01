El vestido con el que Adamari López demostró que los 50´s son los nuevos 30´s

Adamari López cerró un 2021 espectacular e inició el 2022 de la misma manera, derrochando clase y belleza en un vestido blanco de abertura con el que demostró que a sus 50 está en la mejor etapa de su vida.

La conductora de televisión lució un outfit de ensueño en la primera emisión de este año del matutino de Telemundo “Hoy día”, confirmando que los 50’s son los nuevos 30’s, iniciando con todo y destacándose como una mujer empoderada y muy segura.

Adamari López presumió su look de vestido blanco que estilizó su figura y con el que mostró pierna, luciendo al menos 20 años menor de los 50 que tiene y arrasando en las redes sociales entre los fans del programa y los de ella propia, quienes admiraron su belleza y la gran fuerza de voluntad que ha demostrado.

Lee también: Con bikinazo frente al mar, así inició Ninel Conde el Año Nuevo

Luego de pasar el fin de semana en familia disfrutando del Año Nuevo, Adamari López se reincorporó al trabajo y apareció despampanante en el primer lunes del año en “Hoy día”, acaparando reflectores con un vestido blanco de falda asimétrica y cuello bajo los hombros, con el que lució como toda una modelo.

Tanto la actriz puertorriqueña como el programa de Telemundo compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram imágenes del look que presumió durante la emisión de este día, levantando suspiros entre los internautas que no pudieron dejar de admirar la belleza.

Adamari López se lució con la prenda, la cual era ligeramente ajustada en la zona del torso y más suelta de la cintura para abajo, pero el detalle que llamó toda la atención fue la impresionante abertura en la falda asimétrica con la que dejó ver sus torneados muslos, alargando su figura en unas zapatillas de tiras plateadas.

“Adamari López recibe el año de blanco y llena de energía #2022 #HoyDía ¿Ustedes como arrancaron el primer lunes del año?“, fue el mensaje que acompañó la publicación en el perfil del matutino de Telemundo, desatando cientos de comentarios de los internautas.

Lee también: ‘No joda’: La contundente respuesta de Adamari López a quienes dicen que se operó

“Sin ninguna duda, los 50 son los nuevos 30”, “Estaba mejor el programa sin ella, pero bueno”, “Hermosa, radiante, al que no le gusta que no lo vea”, “No hay que exagerar“, “¡Bella! Me encanta que publiquen fotos tuyas todos los días“, “Ada, en mi país se dice alargo el que da frutos es al que le tiran piedras, ignora todo lo negativo“, “Bienvenida hermosa a Telemundo, otra vez, te amamos“, “Le queda muy bonito el vestido”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Y es que antes de que finalizara 2021, Adamari López se tomó algunos días para disfrutar con su hija Alaïa y relajarse empezar con todo este 2022, donde espera que se le presenten muchos proyectos profesionales para mantenerse vigente y seguir creciendo en estas áreas.

Síguenos en