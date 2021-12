El vestido azul celeste con el que Marjorie de Sousa lució como una princesa

Luego de lucirse como una modelo de pasarela en un evento en Miami, Florida tras protagonizar la portada de la revista Original Living Magazine, la actriz Marjorie de Sousa, presumió el vestido azul celeste con el que lució como una princesa.

En medio de importantes perdidas de dos figuras del medio artístico mexicano como son la primera actriz Carmen Salinas y el cantante Vicente Fernández, Marjorie de Sousa compartió un poco más de lo que fue aquella noche de la presentación de la edición de lujo, puesto que tenía invitada especial a la venezolana.

Y es que, tras la noche del 2 de diciembre, en la que deslumbró con su belleza y soltura al modelar, así como cuerpazo que posee a sus 41 años, la también villana de "La Desalmada" (2021), no tardó nada en compartir más de lo que fue para ella traer puesto ese vestido.

Pues sin público a su alrededor y a plena luz del día, la venezolana se divirtió dando unos pasos como toda una modelo que lució ese vestido color azul celeste lleno de brillos y que en su diseño, incluye olanes, falda corta de adelante y con una sutil cola por atrás, así como una sola manga "bombacha".

"Love y más love, festejando la época del año que más me gusta @originallivingmagazine #Repost @julianhairstudio... Felling Good [Sentirse bien]", escribió Marjorie, haciendo alarde de un repost de su equipo de trabajo.

Así mismo, la rubia venezolana dejó ver quiénes participaron para hacer de ella toda una princesa; entre ellos figuran: Hair @julianhairstudio, Makeup @juansousaofficial, Dress @isabeloriginal, Jewelry @charlielapson, Video @danielasegoviar Location @thesishotelmiami, PR @mediaconceptspr

@palomeragroup @alepalomera1. Y no olvidó sus acostumbrados hash tags: #JHSCElebrities #marjoriedesousa #sousaticos #covergirl #miamihairstylist.

Con ello, Marjorie de Sousa ha logrado captar la atención de sus fanáticos, empezando por Isabel Original, la diseñadora de modas quien aseguró que Marjorie de Sousa se veía "Espectacular!!!". Mientras su fanpage (página de fans) @sousaticos escribió: "So beautiful" (Que hermosa).

Otros mensajes más se leen: "Eres espectacularmente hermosa, preciosa, bella, linda, elegante y muy encantadora"; esto entre los obligados "Bellísima", "DIVA AMORE", "Mi estrella", "Bellísima" entre otros más. Al momento, más de 37 mil 500 corazones rojos son los que se ven en la publicación del pasado 7 de diciembre.

