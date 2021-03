El vestidito de red que resaltó la belleza de Marjorie de Sousa

Para la actriz Marjorie de Sousa, no hay medias tintas, ¡siempre va directo y al grano!; es por eso que aprovecha casi cualquier momento, para enamorar la vista de sus fanáticos, como cuando presumió su cuerpazo entre un mini short de mezclilla que apenas le tapaban sus encantos, y un vestidito de red (tipo chaleco), que utilizó para hacer un poco más interesante la pose.

El mágico momento en el que se le ve disfrutando entre la naturaleza verde y unas escaleras de piedra, fue compartido por la propia Marjorie de Sousa -quien este 2021 regresará a las telenovelas-, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que dio muesra de que cuando se quiere se puede; pues sus extenuantes rutinas de ejercicio, le han dado como resultado, esta fabulosa figura física.

Y es que, es increíble que a menos de tres años de haberse convertido en madre del pequeño Matías, Marjorie haya podido recuperar su figura física en el menor tiempo posible, pues los cuidados que ella misma se propuso a tener con ayuda de su equipo, la han llevado a obtener un fabuloso cuerpo.

"Que tengas una maravillosa tarde", escribió Marjorie de Sousa, al mismo tiempo que presumía de su envidiable figura, así como al mismo tiempo recordaba que siempre hay que sonreir. Su descripción la hizo seguida de sus acostumbrados hash tags: #teamo #meamo #lavidaesunhermosoregalo #marjoriedesousa #detumanoseñor #sol #brillandofuerte recuerda siempre sonreír.

Acompañando su relajado pero intenso look, la actriz de telenovelas, también utilizó unas botas altas -medio rockeras-, así como un par de lentes de sol y lució su melena rubia. Lo que sin duda, enamoró la vista de sus fanáticos, sobre todo, los del gremio masculino, quienes no pensaron ni un segundo en enviarle ¡ardientes mensajes!

Y fue en pleno verano, que Marjorie recibió miles de piropos -unos más atrevidos que otros-, entre los que destacan: "Mi bella y guapísima princesita... te amo" o "Lindo c**o amor", mientras algunos sólo se quedaron mudos al verla; sin embargo, postearon su mensaje con corazones rojos, llamas de fuego y calificando su postal con un "100".

También se leen algunos mensajes divertidos, de admiración y de ¿sarcasmo?... como estos: "Que bonito....todo bello", "Como que mis like se borraron", o "Feíta"; ¿lo habrá dicho de verdad?, no se sabe, lo que sí es cierto, es que tras su coqueta postal, la ex esposa del actor Julián Gil, encendió los ánimos de sus seguidores.

Marjorie de Sousa siempre se ha destacado como una mujer empoderada, pues su belleza, la ha colocado como una de las mujeres más atractivas de Latinoamérica, no en balde, fue Miss Venezuela en en 1999. Es por eso que no le teme a este tipo de publicaciones, pues al contrario, seguramente las comparte para hacer un poco más alegre la vida de sus seguidores.

Así, Marjorie siguió recibiendo mensajes en la caja de comentarios, tales como: "Ayyy chikita Hermosa... muaa!!! cositas", "Hasta tú caca me comería... @marjodsousa" -no sin antes, etiquetarla para que no le quedara ninguna duda de que la actriz leería su comentario". También: "K rico y sabrosooo" o "En esa fila sí me formo".

En fin, desde aquel 29 de julio de 2020, fecha en que Marjorie de Sousa compartió esa intensa postal, hasta el momento, ha generado un total de 11,825 likes y 1,088 comentarios de éste y otro tipo.