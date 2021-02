“El único que sigue vivo”: Chabelo celebra cumpleaños en medio de memes por fotografía

Una vez más, Xavier López mejor conocido como Chabelo se hizo tendencia en Twitter. El icónico personaje de la televisión mexicana estuvo de manteles largos al celebrar su cumpleaños número 86, el pasado 17 de febrero, motivo suficiente para que los usuarios de las redes sociales se las ingeniaran para celebrarlo con memes, además de que se viralizó de nueva cuenta una fotografía en la que aparece con otros famosos que ya fallecieron, haciendo referencia que él es el único que sigue vivo.

No es raro que Chabelo se vuelva tendencia, pues cada vez que muere una celebridad, el personaje que alegró a millones de personas las mañanas de todos los domingos con su programa En familia con Chabelo, es blanco de burlas, especialmente en Twitter, donde los usuarios echan a volar su imaginación y hacen memes en donde no dudan en hacer referencia de la edad que el ex conductor de Televisa tiene.

Hace un tiempo se viralizó una imagen en la que aparece el actor y comediante mexicano de origen estadounidense junto a otras personalidades como; El Santo, Manuel Palacio Sierra "Manolín", Rafael Muñoz Aldrete "El Enano Santanón", Estanislao Schillinsky Bachanska, Eleazar García Sáenz "Chelelo", Germán Valdez "Tin Tan", Ramón Valdez "Don Ramón", Mario Moreno "Cantinflas" y Freddy Fernández "El Pichi". Sin embargo, lo que más causó admiración de los usuarios de las redes sociales es que Xavier López Rodríguez es el único que sigue vivo.

Si de por si, Chabelo ya se había convertido en la "comidilla" de cientos de los usuarios de Twitter para hacer creativos memes, está fotografía ha servido como referencia para recordarle al ex comediante de Televisa su edad. Fue a través del perfil de Facebook "La Época de Oro del Cine Mexicano" donde se compartió la fotografía donde aparece el personaje que marcó la infancia de miles de niños con su programa En familia con Chabelo.

Y aunque el ex conductor de televisión ya se había convertido en el rey de los memes, está imagen ha sido la que últimamente los usuarios de las redes sociales han usado para mofarse de Chabelo.

MUY Feliz con estreno mundial en el marco del @FICGinLA de El Complot Mongol un film del talentoso @El_Sx .Un elenco de grandes actores:@DamianAlcazar @EugenioDerbez (donde andabas?) @RobertoSosaMx y @Delamori Gracias Sebastian! Muy pronto en cines, se van a divertir! pic.twitter.com/Fkziun53s5 — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) October 27, 2018

En repetidas ocasiones el icónico personaje ha señaladdo que no le molesta que las personas se mofen de él por su edad a través de memes, pues está muy agradecido que se tomen el tiempo de hacerlo.

"Yo les estoy muy agradecido a todas y cada una de las personas que se toman la molestia de escribir un meme con respecto a un servidor, posiblemente piensan que son ofensivos, yo no lo tomo así, de todo corazón y no hablo nomás de dientes para afuera, les digo gracias", dijo Chabelo durante una entrevista.