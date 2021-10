El terrorífico disfraz de Halloween que lució Andrea Legarreta en Hoy

Pese a todas las adversidades vividas durante los últimos dos años, luego de la llegada que tomó por sorpresa al mundo entero como lo fue el Covid-19, los ánimos no han decaído y durante la emisión del viernes pasado del programa "Hoy", la conductora Andrea Legarreta se llevó los aplausos por lucir tan original y terrorífico disfraz de Halloween.

En México, se celebra El Día de Brujas, no obstante, inevitablemente la cultura se ha fusionado con la anglosajona y ya por default, la mayoría de los mexicanos -famosos y no famosos- celebran también Halloween; aunque con un toque muy particular.

Y por ello, el matutino de Televisa se unió a la celebración de Halloween, a través de las geniales caracterizaciones su elenco y Andrea Legarreta abarrotó con un outfit muy original de muñeca con vestido y peluca rojinegros, así como unas mallas ralladas y un maquillaje que obedece a un rostro falto de emociones que sangra de los ojos.

La esposa de Erik Rubín no dejó pasar el mágico momento del viernes pasado y utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunas fotos de su terrorífico disfraz; así expresó su emoción y agradecimiento:

"El circo del terror en @programahoy. No se hagan!! Sintieron MEYO!!! Gracias a nuestro gran equipo!! Caracterización @cuky_fx... Peluquería y vestuario de televisa!! #halloween".

Y claro, las reacciones de sus compañeros del foro 16 y de otros famosos, no se hicieron esperar: pues mientras Lambda García, escribió: "Me encanta!!!!!", la actriz Alejandra Robles Gil, expresó un: "Wooooow". El también conductor de tv Fer Sagreeb, no fue la excepción: "Wow esta increíble!!".

Alejandra Barros también dijo: "Woooow!!! Te ves increíble!", mientras que su tocaya Andrea Escalona sólo envió besos. La también actriz Sharis Sid, no se quedó atrás: "Wouuuuuuu espectacular".

Otros famosos como Mariana Ávila, Ricardo Franco, Mariazel, Latin Lover, Anette Michel y su amiga -la también conductora Anaís Salazar-, también reaccionaron a la originalidad del disfraz de Andrea Legarreta. Más de 134 mil corazones rojos son los que ha arrancado la también actriz así como 691 comentarios al momento.

