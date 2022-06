El sofisticado traje de baño en tonos pastel que demuestra que Mariana Botas bajó de peso

No sólo se ha hecho 'arreglitos' en el rostro, si no que además, poco a poco ha bajado de peso y así lo presumió luciendo un traje de baño de tonos pastel desde la playa. Se trata de la carismática actriz Mariana Botas, quien ha ganado fama tras interpretar por años a la niña 'fresa' Martina López en la serie cómica "Una Familia de Diez" de Televisa.

Y tras cientos de fotografías que la también modelo comparte en su cuenta de Instagram, Mariana Botas lució recientemente un traje de baño de colores pastel y una elegante combinación de tonos caqui, mamey y blanco, así como un innovador diseño.

Fue en su despedida de Acapulco de Juárez, Guerrero, el puerto mexicano al que adora ir, que Mariana Botas maravilló a sus seguidores tras lucir más delgada; muy distinta a su personaje de Martina López en la producción de Pedro y Jorge Ortiz de Pinedo para Televisa.

"Hasta la próxima bello puerto, @trochee_mx", escribió sin más de más, la carismática actriz de 31 años tras lucir con elegancia y estilo el bañador de Trochee MX, que enmarca su silueta pero además tiene un diseño sin un hombro y una cinta blanca amarrada a la cintura.

Y tras su postal, con los hoteles de la bahía de fondo, fue la actriz Juliana Peniche, también recordada por su personaje de Alicia Smith Montalbán o 'la maldita lisada' en la telenovela "María la del Barrio" (1995), quien reaccionó con un cuarteto de caritas con ojos de amor.

Y además de caritas de sorpresa y otros emojis que denotan admiración, la actriz ha generado otros mensajes como "Te ves super bonita", "Que cuerpazo", "Hermosa Amé tu traje... de dónde es?", "Wooooow está precioso tu traje de baño y a ti te queda espectacular", "Qué bonita"...

Pero también: "Te amo Mariana Botas!!", "Ay qué bonito", "Saludos mi maravillosa damita", "Princesa, que preciosa estás", "Cómo es de atrás el traje, que talla compraste y si es confiable la guía de tallas, se te ve increíble", "Bellísima!", "Woow, hermosa Mariana", son algunos de otros mensajes que ha recibido la carismática actriz y que ha causado toda una revolución en Instagram.

Un total de 20,600 seguidores son los que se han pronunciado a la belleza de Mariana Botas que han dejado más de 130 mensajes en su publicación.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!