El sicodélico modelito con el que Mariana Botas lució pierna al estilo Maribel Guardia

La moda es una de sus grandes pasiones, y además de brillar como actriz, Mariana Botas se ha convertido en toda una gurú de la moda, luciendo diversos outfits de todos los tipos, como cuando imitó el estilo de su consagrada colega Maribel Guardia presumiendo pierna con un sicodélico modelito.

La 'Envinada', ha dado muestra de su radical cambio físico que ha conseguido de unos meses para acá, sometiéndose a tratamientos estéticos y de otro tipo, que incluso la han hecho ver más delgada. Lo que podría ser el motivo por el que la recordada Martina López de "Una Familia de Diez", ha disfrutado más posar ante la cámara.

El pasado mes de agosto, Mariana Botas lució un outfit sicodélico con el que lució pierna, justamente como uno con el que se lució la costarricense Maribel Guardia, quien sin duda, es una de las actrices que provecha la moda para lucirla.

"Too glam to give a damn" (Demasiado glamoroso para importar un carajo), fue la frase que utilizó Mariana Botas, destacando su belleza y glamour con dicho modelito blanco estampado con colores brillantes, ideal para lucir en el verano casi en cualquier ocasión.

Y su compañera de foro, Daneila Luján la habría sacado a balcón tras comentar: "Con mi trajecito, se te ve muy bien" o "Hermosa y triunfadora", de otro fan. Incluso, la actriz de 31 años, dejó el link de la página donde pueden adquirir dicho outfit, ya que la han chuleado mucho, según contó.

Y los halagos siguieron: "Te ves totalmente Guapísima, Mariana; qué lindo vestido, que mujerón"... Alguien más citó a importante celebridad de la música para halagar a la actriz: "Como dijo Alicia Keys una vez: ESTA CHICA ESTÁ EN LLAMAS".

Por su parte, Maribel Guardia ha hecho reaccionar a sus seguidores desde el pasado mes de julio, cuando también se dispuso a lucirse frente a la cámara con un vestidito de botonadura en medio y muy sexy, con el que ha conseguido casi 20 mil corazones rojos.

"Que tu vida sea de colores #feliz #jueves #look @klaudethcollection", escribió en dicho post, en el que luce piernón y no tardó en atraer la vista de sus seguidores -entre famosos- que le han dejado un comentario de admiración.

