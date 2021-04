El sexy outfit de cuero con el que Angelique Boyer terminó por enamorar a Sebastián Rulli

La actriz Angelique Boyer, es una de las celebridades favoritas del espectáculo mexicano, pues además de su belleza, tiene mucho talento como intérprete de telenovelas y es por ello que ha sido elegida por algunas publicaciones y fotógrafos, quienes quieren dar realce a su trabajo con una figura como Angelique, como cuando posó para una publicación mexicana en una serie de fotografías.

Fue con un particular y sexy outfit de cuero, que la actriz de origen francés, terminó por enamorar al actor Sebastián Rulli, con quien actualmente, tiene siete años de noviazgo y en el último año, hasta se han ido a vivir juntos.

En más de una ocasión, ha sido el propio Sebastián Rulli quien ha expresado que tiene por novia a la mujer más linda sobre la tierra y que nunca ha amado a ninguna otra mujer como a ella. Incluso, siempre la ha visto preciosa, aunque alguna vez Angelique se haya puesto un vestido con el pronunciado escote trasero por delante en una concurrida entrega de premios en el 2019.

Sin embargo, es un hecho que con el cuerpazo que tiene Angelique y que cada vez pule más a base de rutinas de ejercicio y el consumo de productos proteínicos, todo lo que se ponga se le ve bien; por eso brilla tanto como protagonista de telenovelas.

Fue para una publicación mexicana, que Angelique Boyer posó para el lente de la cámara en una serie de fotografías que lució un outfit de cuero y algunos detalles como barbas rojas y abierto de la falda, mientras posaba muy sexy.

"MAS DE @estilodf Equipo, Foto @luisdelaluz, Make up @andreamorenomakeup, Hair @iamhairpanque,

Stylist rodrigoaalcantara @denchoco @michbecker @estilodf Pr @pp_ayala", escribió Boyer en agradecimiento al equipo de trabajo que hizo posibles dichas fotografías.

Y además de ganarse la admiración de su pareja Sebastián Rulli, la francesa se ganó una vez más la admiración de sus fans, quienes se batieron en halagos por la actriz, pues al verla enseñar pierna, comentaron:

"The real Teresa", "TE AMOOOO MUCHOOOO MY SEXYYYY ESPOOOOSA ANGELIQUE BOYER UCKERMANN TE VEZ MUY SEXYYYYY MY MUJER CON TU VESTIDO DE CUEROOO MY MUJER BESOOOOS MY AMOOOOOOR".

También se leen otros mensajes como: "Te amo mucho", "Guapa", "Existen las mujeres bonitas y luego esta hermosura de mujer súper talentosa", "Hermosa como siempre mi reina te amo te adoro y te quiero te apoyo".

"Wooo quiero este vestuario" o "Te queda Hermoso al igual que todo lo que te pongas", son los comentarios que se alcanzan a leer a primera vista en la publicación de Boyer, mismos que dejan más claro que el agua, que es una de las actrices favoritas de México y que con su belleza, derrite a quien sea, incluyendo a su novio, el actor argentino Sebastián Rulli.