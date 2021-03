El sexy body con el que Maite Perroni enseñó de más, mientras posa tirada en un sofá

Una de las estrellas más conservadoras de la música y la televisión en México, es Maite Perroni; sin embargo, tras su incursión como actriz de series para plataformas de streaming, la también cantante se ha destapado un poquito más; recientemente posó tirada en un sofá presumiendo cuerpazo y enseñando de más con un sexy body negro.

Son pocas veces la que la RBD, ha hecho vibrar a sus fanáticos por enseñar curvas o mostrar su exquisita figura sin sostén, no obstante, la actriz de telenovelas, ha causado una gran sopresa a todos sus seguidores; pues su frescura y su sutileza al posar, es lo que causa mayor admiración entre sus fanáticos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la protagonista de "Oscuro Deseo" (2020) de Netflix, compartió una increíble postal con la que por supuesto ha generado miles de comentarios y muchísimos corazones rojos.

Once upon a time in 2019 ! #TBT Foto de @esquedachris @makeupbyponcho @erickmoreno @danireyesoficial (¡Érase una vez en 2019! #TBT Foto de @esquedachris @makeupbyponcho @erickmoreno @danireyesoficial), escribió la intérprete de "Tú y yo" (2014), para recordar el momento en el que modeló el sexy body negro.

La actriz Ela Velden, quien fue su compañera de foro en "El Juego de las Llaves" (2019) fue la primera en reaccionar con un comentario concreto: "Perfección", pero quien fue su protagonista en la novela "Mi Pecado" (2009), arremetió contra la actriz con un: "Te calmas !!!!!!!", mientras prendió fuego a la publicación de Perroni.

Y lo mismo hizo Fernanda García, mientras que Sandra Echeverría, expresó su sorpresa: "Divinaaaa". Por su parte, Lety Sahagun, también se sorprendió gratamente: "Me mueraaaaaaa"; y bueno Jaime Camil no pudo quedarse atrás con su comentario de sólo fuego, igual que Regina Blandón.

Los actores Rafael del Villar, Luis Hacha, Sara Galindo e Irma Martínez, aunque se quedaron mudos al ver la postal de Maite, no pudieron dejar de expresar su sorpresa con algunos emojis. La gloriosa postal de la ex RBD -que gracias al éxito del concierto virtual, que marcó el regreso después de 12 años- volverán a unir sus voces en un concierto más en un programa especial de Televisa, ha causado revuelo en la red.

Pues literalmente Maite Perroni encendió la web al mostrarse de esa forma tan relajada y en lo que fue un simple pero sensual #TBT. Al momento, la instantánea, ha logrado 435,631 corazones rojos y 3,247 comentarios de colegas del medio artístico y de su más de 9.3 millones de seguidores.