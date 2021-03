El sexy bañador de tiritas con el que Gaby Spanic ¡elevó la temperatura!

Una de las actrices más famosas que llegó a México a finales de los 90's para quedarse, es Gaby Spanic, y desde su incursión en las telenovelas de Televisa, ha sido todo un boom. Su innegable belleza y su talento ante las cámaras, terminaron por convencer al público, en una de las producciones más exitosas de Televisa como lo fue "La Usurpadora" (1998) y más tarde, empezó a presumir su cuerpazo de infarto a través de sus rede sociales.

Con un sexy bañador de tiritas, de un sutil tono blanco, Gaby Spanic, quien es una experta en hacerle la vida imposible a los personajes de telenovelas, lució una espectacular figura, tras el éxito que a lo largo de veinte años, ha cosechado por interpretar a las gmelas Paola y Paulina Martínez Bracho.

Y fue por ello que, a principios del 2020, la actriz invitaba a sus casi 2 millones de seguidores en Venezuela, el país de origen de Gaby Spanic, a verla en su obra de teatro "La Usurpdora", misma que posiblemente no pudo llevar a cabo tras la pandemia que invadiría a todo el mundo un mes después.

"Feliz sábado mis ángeles. Cómo va su fin de semana? Pronto iniciamos la gira de #lausurpadoraenteatro. Espero me puedan acompañar...", escribió en el post nombrando todos los lugares donde tenía pensado presentarse la puesta en escena.

A la par, la venezolana, lució una espectacular figura, con uno de sus trajes de baño más candentes, para convencer a sus fanáticos, sus paisanos venezolanos, que fueran a verla en vivo y a todo color en Venezuela y otros países.

Con una sensual mirada, y mientras posa muy sugerente abrazando a un poste de madera, Gaby Spani provocó los más inspiradores comentarios por parte de sus seguidores, quienes seguramente se quedaron con las ganas de verla actuar en vivo.

"Eres una reina", "Eres una belleza, me encantas mujer", "Minha diva , me nota gaby!!" (Mi diva, fíjate en mi gaby!!), "Qué cuerpazo", "@gabyspanictv ,THAT REAL... AL QUR'AN... IT IN UNDER NEATH DESSERT OF JORDAN IN PYRAMID HAMUNAPTRA I....." (@gabyspanictv, ESE REAL... AL QUR'AN... DEBAJO DEL POSTRE DE JORDAN EN LA PIRAMIDE HAMUNAPTRA I.....), son algunos de los comentarios que provocó la instantánea de Gaby Spanic.

La también protagonista de "La Intrusa" (2001) en la que también interpretó a dos gemelas de nombre Virginia y Vanessa (remake de "La Usurpadora"), ha logrado elevar la temperatura de sus seguidores y arrancar suspiros y sacar los pensamientos más escondidos de los mismos, pues no es para menos con esa belleza que aún posee a sus 47 años de edad, pues se conserva mejor que muchas más jóvenes.