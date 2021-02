El sensual baile de Aracely Arámbula en traje de baño ¡de hilo!

Ésta fue la vez que Aracely Arámbula hipnotizó a sus millones de fanáticos con su sensual bailecito, mientas presumía sus curvas y... algo más, en traje de baño ¡de hilo!... ¡Sí!, así lo hizo "la Chule" a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram.

Aunque fueron sus más fervientes fanáticos, quienes han guardado cada recuerdo de Aracely Arámbula -actriz de telenovelas-, que compartieron este glorioso momento de la ex esposa de Luis Miguel, en el que aparece bailando muy sensual y moviendo su cuerpo sin preocupación alguna.

Fue en un clip de Tik Tok, que Aracely Arámbula, aprovechó su belleza y cuerpazo -de por sí, ya conocido-, que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en el que la guapa chihuahuense, imitó el tono de voz tan explosivo y saleroso de la cantante Laura León "La Tesorito", luciendo su exquisita figura en un pronunciado escote.

Y al verse cuestionada por una voz masculina, preguntando:"¿Qué pasó con ese amor?", Aracely contestó: " No, nada, mi vida, son amores pasajeros... lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré y ya", refiriéndose al bañador, mientras enamoraba con su característica belleza.

Así mismo, la protagonista de melodramas de Telemundo, aprovechó que ya derrochaba sensualidad con su outfit playero puesto, que regaló otro clip en Tik Tok, en el que se le ve protagonizando un sensual baile a ritmo de reggaetón del exitoso tema "Mía" de Darell x Ñengo Flow x Jory.

Bañador que por el frente, parece ser un traje de baño, aunque con un pronunciado escote... pero por atrás, es literalmente un bikini de hilo dental que además está estratégicamente diseñado para que las mujeres de 40 años maduras y hermosas como "la Chule", ¡enamoren a cualquiera!

A la protagonista de "La Doña", le encantan los sombreros, y en esta ocasión, no se quedó con las ganas de utilizar uno de playa color negro que es ideal para cubrirse del sol cuando se toma un descanso a un lado de la piscina o en la playa, pero para el sensual baile, utilizó otro que va perfecto con el traje de baño-bikini, que Arámbula modeló.

Glúteos perfectos, abdomen de lavadero, encantos muy bien puestos en su lugar, y belleza inigualable, fue lo que captó de inmediato la atención de sus seguidores, y aunque el vídeo fue compartido por la fanpage (página de fans) @ararambula, tiene ya 26,891 reproducciones; además de 277 comentarios, entre los cuales se puede leer el odio que le tienen a Luis Miguel, la ex pareja y padre de los hijos de Aracely:

"Luis Miguel te odio más que nunca", o un "Hermosa, estás buena". Aunque hubo quien al ver sus gloriosos escotes expresó: "Dios mío".

La publicación que también ha generado 6,384 corazones rojos, sigue la línea de fogosos comentarios, tales como: "Que ricura", "Mamacita!!", "Me encanta esa mujer" o "Que rico mami".