El secreto de Salma Hayek para mantener una espectacular figura a sus 54 años

La actriz mexicana Salma Hayek ha revelado cuál es su secreto para mantener una espectacular figura a sus 54 años, y es que además de la buena genética, la estrella de cine, la mantiene con una sencilla rutina de ejercicios.

En una reciente entrevista con un medio estadounidense, la veracruzana, dijo qué hace para mantener esa figura de diosa a sus más de cinco décadas de vida, pues no por nada ha logrado conquistar a Hollywood, siendo una de las estrellas más guapas del cine.

Salma Hayek contó al tabloide birtánico Daily Mirror, que una de sus estrategias es hacer ejercicio cinco minutos al día; así mismo, dijo haber ideado un entrenamiento intensivo que ejercita todo el cuerpo, para mantenerse en forma.

Lee también: Ana Martin y la tremenda cachetada que le dio a Bárbara Mori

"Me gusta el yoga y he inventado una rutina de ejercicios que dura cinco minutos y hace trabajar todo el cuerpo" y agregó: "Al día siguiente de duele todo, pero cuando lo haces, no lo sientes".

La esposa del empresario francés François-Henri Pinault y madre de Valentina de 13 años, ha dicho que le encanta ser de "mediana edad"; aunque también confesó que le cuesta trabajo desafiarse a sí misma a medidad de que va envejeciendo.

Incluso, la actriz de "Teresa" (1989) contó cómo ha sido el paso de los años en su vida, pues ha tenido algunas crisis: "Tuve una crisis cuando llegué a los 30 años, pero estar en los 50 ¡me encanta!, siento que lo tengo todo. Estoy muy agradecida y me siento bendecida, pero siempre estaré obsesionada con la evolución y el crecimiento".

Lee también: Imita Salma Hayek en fachas a Britney Spears bailando y cantando éxito

Aunque la actriz contó que su nueva película "El otro guardaespaldas 2", también la hizo salir de su zona de confort, pues hizo las escenas más peligrosas ella misma, sin ningún doble; así lo contó: "Me encantan las escenas de lucha".

Slma Hayek también contó cómo ha sido trabajar en su más reciente cinta y lo que ha tenido qué hacer para lograr las escenas que se ven en la pantalla del cine:

"Hago todo lo que se me permite hacer. Mi escena favorita en esta película es una en la que lucho contra varios tipos yo sola. Fue muy divertido. También tuve que hacer algunas acrobacias en el agua, que siempre me encantan".

Y es que, basta echar un vistazo a la cuenta oficial de Insagram de la también productora, para ver cómo luce a sus 54 años y lo bien que se conserva. El pasado 4 de junio, felicitó a su amiga Angelina Jolie, a la que llamó hermana, por su cumpleaños con una icónica postal, en la que ambas lucen espectaculares. La descripción se lee: "Happy birthday my Eternal sister... Angie you are the boss #eternals" (Feliz cumpleaños mi hermana eterna ... Angie tu eres la jefa #eternals).

Aunque el ejercicio no es la única alternativa de salud que la veracruzana ha implementado en su vida; pues anteriormente ha dicho que cuando va a hacer película, echa mano de los jugos "depurativos" para mantenerse lo mejor en forma que se pueda; el jugo verde es uno de sus favoritos.