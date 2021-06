El revelador vestido de Jennifer Lopez que resaltó sus torneadas piernas

Sin duda, la cantante Jennifer Lopez es una de las que más furor causa entre las artistas latinas; pues los outfits que suele utilizar, simpre dejan con un buen sabor de boca entre sus millones de fanáticos; como el revelador vestido negro que utilizó y resaltó sus torneadas piernas.

El momento parece ser haber sido captado en un lugar público en el que se ve a Jennifer Lopez entrando a dicho sitio y capturada de forma infraganti; lo cierto es que la 'Diva del Bronx', lució con espectacular figura física y unas piernas bastante torneadas.

El especial "modelito", corresponde a un ajustado vestido de color negro que además de tener un pronunciado escote en la parte frontal -que se ve frenado por un par de aplicaciones de metal-, el outfit también se destaca por una abertura que dicho sea de paso, podría estar de más, pues ya de por sí, el vestido es muy corto.

Sin embargo, para los fanáticos de la moda y los millones de seguidores de la intérprete de "Ain't Your Mama' (2016), el par de escotes no están de más, pues ante sus ojos, entre más enseñe o presuma sus curvas JLo, mejor para todos.

Los accesorios que utilizó esa noche la ex novia y prometida del beisbolista Alex Rodríguez, como el obligado par de aretes, una exquisita cadena corta con un diminuto dije y una pulsera igual de delgadita en uno de los tobillos, así como algunos anillos, hicieron lucir a JLo como toda una casual diva.

Pero el diminuto atuendo también fue complementado por un par de tacones en tono dorado cobrizo que sin duda, estilizaron aún más sus piernas. La postal fue compartida por una fanática de la estrella latina de la música y el cine, en su cuenta de Instagram bajo el perfil de @jloregina el pasado mes de abril.

Y las reacciones de los fanáticos a través del perfil de la fan, no se hicieron esperar; "miss lopez y’all", se lee en la descripción, mientras que alguien, le escribió un intento de poema: "Global india unique and universal truth America; hello gorgeous and my great global and universal freind Jennifer so young and universal you are stay forever and forever like that only thank you very much".

Lo que en Español significa: India global verdad única y universal América, hola hermosa y mi gran amiga global y universal Jennifer tan joven y universal que te quedas por siempre y para siempre así solo muchas gracias.

Por otro lado, hubo quien no perdió oportunidad de halagar a Jennifer Lopez con el honesto comentario hacia "el error" que cometió el ex beisbolista de los Yankees de Nueva York al dejar ir a la -de nuevo- novia de Ben Affleck: "Se le fue la olla a Alex Rodríguez, pensó que por su elegancia lo soportaría, pero no... nunca encontrará otra semejante".

Al momento, se pueden leer más de 160 mensajes y han reaccionado a la postal, un mínimo de 22,500 fanáticos de la 'Diva del Bronx'.