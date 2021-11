El revelador outfit de Demi Rose que resalta sus prominentes caderas

La modelo Demi Rose es partidaria de mostrar sus curvas desde hace por lo menos ocho años (a los 18 años de edad) y cuando tenía 20, así lució la británica con un revelador outfit que resaltó sus prominentes caderas, dejando atónitos a más de dos.

A poco tiempo de que la británica empezara a hacerse viral en redes sociales por lucir su figura de reloj de arena, fue ganando terreno como una de las celebridades más visitadas por millones de internautas alrededor del mundo, y es evidente el motivo de tanta aceptación entre los usuasrios de las redes sociales.

Dejando muy poco a la imaginación -conservando siempre su particular estilo de vestir- Demi Rose figuró en la red carpet (alfombra roja) de famosa entrega de premios a las mujeres más bellas del espectáculo que acaparan miradas en portadas de las revistas más reconocidas.

"@okmagazine Beauty Awards 2016 Glam by @alexandralouise__d", escribió Demi Rose hace aproximadamente cinco años en su cuenta de Instagram la británica, enamorando a propios y extraños con su particular look, que ya desde entonces empezaba a caracterizarla.

El revelador outfit que la top model lució aquella noche de otoño de 2016, obedece a un diseño de Alexandra Louise y se trata de un vestido largo confeccionado en una tela de encaje con una franja vertical de apenas 20 centímetros de arriba a abajo; lo que permitió dejar algo a la imaginación.

No obstante, la británica de entonces 20 años, se olvidó del underweare (ropa interior) y por ello, deslumbró aún más a los presentes y a raíz de ahí a sus seguidores de Instagram, quienes desde ese momento, empezaron a considerarla como su celebridad favorita.

Por ello, la británica ha recibido desde entonces más de un millar de mensajes y 111 mil corazones rojos. Entre los comentarios se leen algunos como: "Deserving" (Digna), "La clase", "Glam picture" (Glamorosa foto), "Most Excellent Choice" (La elección más excelente).

Y es que, Demi Rose arrancó además algunos suspiros, luego de aparecer tan glamorosa pero al mismo tiempo sexy, distinguida e impecable luciendo sus piel apiñonada y un sutil maquillaje que combinó con su outfit escotado que dejó mucho a la imaginación.

